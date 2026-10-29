В Кремле заявили, что переговоры в Абу-Даби состоятся "точно не 4 ноября"

В Москве заявили о подготовке переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби. Проведение консультаций по поводу этой встречи будет зависеть от ситуации на фронте.

Они состоятся после 4 ноября. Об этом сообщил Юрий Ушаков пропагандистским СМИ.

Что известно о переговорах?

Помощник Путина заявил, что точную дату переговоров в Москве планируют окончательно согласовать в ближайшее время. Представитель Кремля утверждает, что на ход событий будет напрямую влиять общая обстановка на поле боя.

Он также отметил, что Россия пока не определилась с полным составом своей делегации для поездки в Объединенные Арабские Эмираты, однако базовый "костяк" уже сформирован. В то же время чиновник исключил возможность участия европейских лидеров, настаивая исключительно на трехстороннем формате переговоров.

Ранее Ушаков заявил, что запланированная встреча будет носить лишь предварительный характер, поэтому призвал не строить завышенных ожиданий от переговоров.

В среду, 28 октября, Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к трехсторонней встрече с США и Россией в Абу-Даби. Среди ключевых вопросов, которые рассматривает Киев: взаимное прекращение ударов в сфере энергетики, обеспечение свободного судоходства и возвращение пленных и депортированных детей. В то же время президент Украины заявил, что территориальные вопросы можно обсуждать только на уровне лидеров государств.