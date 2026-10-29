У Кремлі заявили, що переговори в Абу-Дабі пройдуть "точно не 4 листопада"

Вони пройдуть після 4 листопада. Про це сказав Юрій Ушаков пропагандистським медіа.

Adv

популярні відео

Що відомо про переговори?

Помічник Путіна сказав, що точну дату переговорного процесу в Москві планують остаточно погодити найближчим часом. Представник Кремля стверджує, що на перебіг подій безпосередньо впливатиме загальна обстановка на полі бою.

Він також зазначив, що Росія наразі не визначилася з повним персональним складом своєї делегації для поїздки до Об'єднаних Арабських Еміратів, однак базовий "кістяк" уже сформовано. Водночас посадовець відкинув можливість участі європейських лідерів, наполягаючи виключно на тристоронньому форматі переговорів.

Раніше Ушаков сказав, що запланована зустріч матиме лише попередній характер, тому закликав не будувати високих очікувань від перемовин.

У середу, 28 жовтня, Володимир Зеленський казав, що Україна готується до тристоронньої зустрічі зі США та Росією в Абу-Дабі. Серед ключових питань, які розглядає Київ, – взаємне припинення ударів по енергетиці, забезпечення вільного судноплавства та повернення полонених і депортованих дітей. Водночас президент України заявив, що територіальні питання можна обговорювати лише на рівні лідерів держав.