В Саудовской Аравии США не были против участия Европы в мирных переговорах, –Жолква
- В итоговом заявлении после переговоров в Джидде была закреплена позиция Украины относительно участия Европы в мирном процессе, США не возражали против этого.
- Игорь Жовква сообщил, что после встречи в Саудовской Аравии Офис президента проинформировал ключевых европейских партнеров о результатах переговоров, и запланированных координационных встречах.
- Украина настаивает на участии представителя Европы в мирных переговорах, но кто именно будет этим представителем, пока не определено.
В итоговом заявлении после переговоров в Джидде была закреплена позиция Украины о необходимости участия Европы в мирном процессе. Соединенные Штаты не высказали возражений по этому пункту.
Украина всегда настаивала на участии Европы в переговорах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
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США согласны на участие Европы в переговорах
В интервью Укринформу заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что по итогам встречи в Саудовской Аравии США не отрицали желание Украины добавить Европу к мирным переговорам.
Это четкая позиция украинской стороны, и она не менялась в течение этого времени: за столом переговоров рядом с американской делегацией, делегациями Украины и России, должна быть делегация от, скажем так, Европы – ведь мы говорим обо всех странах европейского континента, не только членов Европейского Союза. По предложению украинской стороны это положение было добавлено в совместное заявление, американская сторона не возражала,
– отметил Жовква.
Он также сообщил, что после встречи в Джидде Офис президента проинформировал ключевых европейских партнеров, в частности Францию, Германию и Великобританию, о результатах переговоров. Уже на этой неделе запланированы соответствующие координационные встречи.
"Кто будет представителем от Европы, сейчас трудно сказать. Я думаю, что это должно быть решение самих европейских стран, приемлемое для Украины, поэтому будем об этом говорить уже буквально в ближайшие дни", – добавил он.