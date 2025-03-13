Україна завжди наполягала на участі Європи у переговорах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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США згодні на участь Європи у переговорах

В інтерв’ю Укрінформу заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії США не заперечували бажання України додати Європу до мирних переговорів.

Це чітка позиція української сторони, і вона не змінювалась протягом цього часу: за столом переговорів поряд з американською делегацією, делегаціями України та Росії, має бути делегація від, скажімо так, Європи – адже ми говоримо про всі країни європейського континенту, не лише членів Європейського Союзу. За пропозицією української сторони це положення було додано до спільної заяви, американська сторона не заперечувала,

– зазначив Жовква.

Він також повідомив, що після зустрічі у Джидді Офіс президента поінформував ключових європейських партнерів, зокрема Францію, Німеччину та Велику Британію, про результати переговорів. Уже цього тижня заплановані відповідні координаційні зустрічі.

"Хто буде представником від Європи, зараз важко сказати. Я думаю, що це має бути рішення самих європейських країн, прийнятне для України, тому будемо про це говорити вже буквально найближчими днями", – додав він.