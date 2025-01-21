Путин готов к переговорам, но при условии полной капитуляции Украины, – ISW

Владимир Путин готов идти на переговоры с США по завершению войны. Однако российский диктатор выдвинул ультимативное условие – полная капитуляция Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Путин в очередной раз подчеркнул капитуляцию Украины

Путин 20 января созвал заседание Совета безопасности России, на котором вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердили готовность России участвовать в мирных переговорах с США под руководством Дональда Трампа. В то же время российский диктатор отметил, что любое мирное урегулирование "должно устранить первопричины" войны в Украине.

Ранее Лавров заявлял, что "первопричины войны" это "обязательства НАТО не расширяться на восток" и "дискриминация этнических русских, русского языка, СМИ и культуры в Украине".

Путин и Лавров в течение последних недель повторяли, что Кремль отказывается рассматривать любые компромиссы по требованиям Путина в конце 2021 года и в начале 2022 года. Эти требования включают постоянный "нейтральный" статус Украины, ее невступление в НАТО, строгие ограничения на численность украинской армии и отстранение украинского правительства от власти,

– пишут аналитики.

Российский диктатор также ранее утверждал, что якобы Байден во время встречи в 2021 году предлагал ему отложить членство Украины в НАТО на 10 – 15 лет. В Институте изучения войны отметили, что это в очередной раз продемонстрировало, что отсрочка вступления в Альянс не смогла бы предотвратить российское нападение.

В ЦПИ отреагировали на ультиматумы Путина

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отреагировал на то, что Путин продолжает ставить условия по мирным переговорам, намекая на капитуляцию Украины. Он отметил, что пока российский диктатор выступает с такими заявлениями, то Трамп заявляет совсем другое.

Так, новый президент США заявил, что Путин уничтожает Россию, отказываясь заключить соглашение о мире. Трамп также добавил, что российская экономика и инфляция все больше ощущают на себе влияние войны, а также намекает на тарифы, удешевление цен, и на экспорт американских энергоресурсов, что обвалит цены на российские, а также ударит по Ирану.

Путин действует на грани идиотизма и будет пытаться воевать в течение 2025 года и торговаться. Такое поведение только усиливает вероятность кризиса в России в последующие десятилетия с последующим разделением страны на национальные образования в течение 50 лет, поскольку сейчас Россия сжигает ресурсы ради нереалистичных идей режима,

– отметил Коваленко.

В то же время он добавил, что кремлевский режим не предлагает никаких альтернатив своему населению. Однако Коваленко добавил, что если смотреть на этническую карту России, в мире без альтернатив республики могут начать искать эти альтернативы самостоятельно и отдельно от власти. Он отметил, что хоть сейчас российская власть и выглядит монолитной, но она будет только усиливать цензуру и контроль.

По мнению руководителя ЦПИ, в условиях дефицита ресурсов от центра этнические элиты будут постепенно откалываться и искать друзей за пределами пока еще карты России.