В ОП ответили, будет ли Украина говорить в Стамбуле с кем-то, кроме Путина

Владимир Путин предложил провести прямые переговоры России и Украины 15 мая в Стамбуле. В Офисе украинского президента рассказали, готовы ли говорить с кем-то, кроме самого диктатора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Андрея Ермака для "РБК-Украина" от 12 мая. Глава ОП, в частности, прокомментировал возможные переговоры.

Смотрите также Для нас это хорошо: заинтересован ли Путин встретиться с Зеленским 15 мая в Стамбуле

С кем готовы говорить украинцы

Напомним, Владимир Зеленский готов лично встретиться с российским президентом в Турции. Украинский лидер надеется, что на этот раз Россия не будет искать отговорок.

Позже в интервью Ермак ответил на вопрос журналиста о том, будут ли говорить в Стамбуле с кем-то, кроме Путина.

А вам известно, кто еще в России принимает решения такого уровня и способен обеспечить их выполнение? Понятно, он будет делегировать технические и подготовительные этапы – но мы понимаем, на кого в итоге все завязано,

– заявил Ермак.

К слову, страна-агрессор настаивает на диалоге с учетом результатов "прерванных в 2022 году" переговоров и ситуации "на земле".

Помощник диктатора Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о российской делегации и ее руководителе, отметил: "Президент даст команду, тогда объявим".