В ОП ответили, будет ли Украина говорить в Стамбуле с кем-то, кроме Путина
- Путин предложил прямые переговоры России и Украины в Стамбуле 15 мая; состав российской делегации пока неизвестен.
- Андрей Ермак рассказал, готова ли украинская сторона говорить с кем-то, кроме кремлевского диктатора.
Владимир Путин предложил провести прямые переговоры России и Украины 15 мая в Стамбуле. В Офисе украинского президента рассказали, готовы ли говорить с кем-то, кроме самого диктатора.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Андрея Ермака для "РБК-Украина" от 12 мая. Глава ОП, в частности, прокомментировал возможные переговоры.
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С кем готовы говорить украинцы
Напомним, Владимир Зеленский готов лично встретиться с российским президентом в Турции. Украинский лидер надеется, что на этот раз Россия не будет искать отговорок.
Позже в интервью Ермак ответил на вопрос журналиста о том, будут ли говорить в Стамбуле с кем-то, кроме Путина.
А вам известно, кто еще в России принимает решения такого уровня и способен обеспечить их выполнение? Понятно, он будет делегировать технические и подготовительные этапы – но мы понимаем, на кого в итоге все завязано,
– заявил Ермак.
К слову, страна-агрессор настаивает на диалоге с учетом результатов "прерванных в 2022 году" переговоров и ситуации "на земле".
Помощник диктатора Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о российской делегации и ее руководителе, отметил: "Президент даст команду, тогда объявим".