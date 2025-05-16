Попытки россиян привязать сегодняшние переговоры к 2022 году не сработают, – Ермак

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле стартовали переговоры Украины и России. Однако они не имеют ничего общего с переговорами образца 2022 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

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Как Украина реагирует на попытки привязать переговоры в Стамбуле к 2022 году

Андрей Ермак отметил, что нынешними переговорами россияне хотят строить ассоциации с 2022 годом.

Но все, что связывает с этим переговоры – это исключительно город Стамбул. И ничего больше. Все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают,

– указал он.

Справка. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что, мол, майские переговоры Киева и Москвы являются продолжением переговоров в Стамбуле в 2022 году

Ранее глава Офиса президента отмечал, что целью украинской делегации в Стамбуле является достижение безусловного прекращения огня. Сейчас это является приоритетом. Кроме этого Ермак отметил готовность Украины к переговорам на высшем уровне – то есть встречи Зеленского и Путина.

Министр обороны Украины Рустем Умеров добавил, что мир возможен только при условии, что Россия согласится на полное прекращение огня на 30 дней, возвращение насильно депортированных украинских детей и обмены военнопленными по формуле "всех на всех".