"Это наш приоритет": Ермак назвал главные вопросы переговоров в Стамбуле
- Украинская делегация в Стамбуле стремится достичь безусловного прекращения огня, что является основным приоритетом переговоров.
- Обсуждается возможность прямой встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, который не появился на переговорах в Турции.
Сегодня, 16 мая, в Турции должны состояться переговоры по завершению войны в Украине. Украинская делегация уже встретилась с европейскими партнерами и должностными лицами США.
Руководитель Офиса Президента Украины рассказал, какие вопросы являются главными на переговорах с российской стороной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака.
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Что сказал Ермак о переговорах в Стамбуле
По словам руководителя Офиса Президента, украинская делегация прибыла в Стамбул для того, чтобы достичь безусловного прекращения огня. Сейчас это является приоритетом.
Еще одним важным вопросом также остается прямая встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, который почему-то не приехал в Турцию.
Украина готова к миру и длительному и безусловному прекращению огня. Также готовы к встречам и переговорам на самом высоком уровне,
– заявил Ермак.
Отметим, что утром 16 мая состоялась встреча главы Офиса Президента Андрея Ермака, главы МИД Андрея Сибиги и министра обороны Рустема Умерова с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также со спецпредставителем США Китом Келлогом.
По словам Ермака, во время этой встречи Украина скоординировала с союзниками свою позицию перед переговорами с россиянами.