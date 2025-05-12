Путин не ожидал: призыв Зеленского к переговорам в Стамбуле выполнил важную задачу

Владимир Путин заявил о готовности России провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Владимир Зеленский не замедлил с ответом, сказав, что он готов лично встретиться с главой Кремля.

Кремль до сих пор не дал ответа на предложение Зеленского, и президент Украины считает это молчание "очень странным". Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко отметил в разговоре с 24 Каналом, что заявление президента Украины является очень сильный ходом.

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Мгновенно отреагировал

Яковенко предположил, что Зеленскому было бы логично ответить на заявление Кремля, что Украина предлагает сначала перемирие, а потом переговоры. Россия же хочет устроить переговоры во время войны.

Однако то, что сделал президент Украины, гораздо важнее. Он мгновенно отреагировал и перевёл ситуацию в абсолютно катастрофическую для Кремля,

– уверен российский оппозиционный журналист.

Мало того, что Путин не ожидал этого, к тому же очевидно, что когда он заявлял о переговорах в Стамбуле, то имел в виду, что в них примут участие какие-то переговорщики.

Обратите внимание! В российском МИД предположили, почему партнеры Украины поддерживают 30-дневное перемирие. По словам представительницы российского ведомства Марии Захаровой, Запад якобы пытается дать Киеву передышку, чтобы восстановить военный потенциал ВСУ и продолжить противостоять России.

Игорь Яковенко отметил, что речь не шла о том, что глава Кремля должен с глазу на глаз встретиться с Зеленским. Должен был присутствовать какой-то клоун от российской стороны, который ничего из себя не представляет, и переговоры должны были стать определенным прикрытием, а не встречей первых лиц.

Отметим, что по мнению политолога Игоря Рейтеровича, Россия, вероятно, попытается "отмазаться" от предложения Зеленского относительно его встречи с Путиным в Стамбуле 15 мая. Однако ситуация может измениться, если в Турцию приедет Дональд Трамп. Тогда никто, кроме Путина не сможет присутствовать на переговорах, в которых участвует президент США.