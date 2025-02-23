Вы увидите уступки с обеих сторон, – Виткофф о приближении мирного соглашения

Соединенные Штаты максимально приблизились к подписанию мирного соглашения между Украиной и Россией. Однако теперь стороны должны пойти на определенные уступки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спецпредставителя США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа в эфире CNN.

Интересно Уиткофф заговорил о возвращении за основу к стамбульским соглашениям

Что сказал спецпредставитель Трампа о мирном соглашении

Стив Уиткофф во время разговора не раскрыл условия мирного соглашения, однако отметил, что любая договоренность предусматривает, что каждая из сторон готова чем-то уступить ради достижения мира, "будь то территориальные уступки, или экономические".

Вы увидите уступки с обеих сторон. И это то, что президент (Дональд Трамп – 24 Канал) делает лучше всего. Он объединяет людей. Он помогает им осознать, что путь к миру – это уступки и достижения компромисса,

– заявил спецпредставитель Трампа.

Он также отметил, что скоро мир увидит "очень хороший результат".

"Мы подошли очень-очень близко к тому, чтобы что-то подписать. Стамбульское соглашение может быть ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией", – добавил Уиткофф.

Он также отметил, что Трамп не нарушает договоренностей, поэтому если Россия решилась бы вторгнуться в одну из стран-членов НАТО, США защищали бы своих союзников, согласно статье 5 Устава Альянса.

Уиткофф также отметил, что Трамп намерен стать "президентом-миротворцем" в войне между Россией и Украиной, которая "была спровоцирована".

К слову, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что войну в Украине спровоцировала не обязательно Россия. Страна-агрессор якобы видела угрозу из-за вступления Украины в НАТО.