Идеальное решение в мирных переговорах – срочно закончить войну, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что идеальным решением в мирных переговорах является скорейшее завершение войны. По его словам, для этого необходима встреча на уровне лидеров.

Соответствующее заявление президент Украины сделал во время пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, передает 24 Канал.

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Каким должен быть результат переговоров?

Владимир Зеленский объяснил, что первым шагом должно стать безусловное полное прекращение огня, которое является ключевым этапом для дальнейшего процесса.

А потом пусть дипломаты делают то, на что они учились, как говорят в Украине. Пусть садятся, договариваются, техническая работа... Кроме технической работы, есть много экспертов, профессиональных людей,

– сказал он.

Глава государства отметил, что прекращение огня является сложным процессом – его нельзя ввести "одним днем".

Да, это воля и это решение. Но сегодня на фронте есть килзоны на 20 – 30 – 40 километров, и эти килзоны увеличиваются с развитием дроновых технологий,

– объяснил Зеленский.

По словам президента, для прекращения огня необходима встреча на уровне лидеров. Речь идет об участии Украины, России, Европы, а также, желательно, Соединенных Штатов Америки.

Напомним, 4 июня Владимир Зеленский направил Владимиру Путину открытое письмо с призывом прекратить боевые действия и выразил готовность к личным переговорам.

По словам Зеленского, для такой встречи можно выбрать нейтральные площадки в других странах, в частности в Швейцарии, Турции или государствах Арабского мира.

Впоследствии российская сторона отказалась от этой инициативы. Представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Москва всячески избегает прямых переговоров, предложенных Киевом.