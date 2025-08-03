Россия всячески затягивает так называемые мирные переговоры с Украиной. Перемирие было бы нужным, но главный вопрос – как это все реализовать.

Об этом 24 Каналу рассказал доброволец Владислав Терешин, заметив, что исторически Россия не использовала ни одно перемирие, чтобы реально дойти до длительного мира. Со временем они снова пытались захватить Украину.

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Возможно ли достичь перемирия с Россией?

Как отметил военный, Россия не заинтересована в реальном перемирии. Буквально на 9 мая, когда они объявляли о временном прекращении огня, бои на фронте продолжались.

Я не могу сказать, должны ли сейчас подписывать перемирие или нет. В это же время пехотинец, который уже месяц сидит в блиндаже где-то на Покровском направлении. К нему не может добраться транспорт. Он должен идти 10 километров пешком. Нести на себе кучу всего. Он 30 дней не спал и не ел нормально. Думаю, он бы не отказался от перемирия,

– сказал доброволец.

Сейчас трудно говорить о каком-то перемирии с Россией, ведь непонятно, как именно его достичь. Однако справедливой была мысль командующего Третьего армейского корпуса, что нужно стать в стратегическую оборону и максимально сточить наступательный потенциал врага. И тогда уже перемирие будет реальным.

Иногда говорят, что Россия воюет уже "на последних силах". Но, к сожалению, это звучит буквально уже четвертый год. Однако мобилизация в России работает. И техника у них еще есть.

Добавим, командир подразделения "Кракен" с позывным "Альфа" оценил, возможно ли в ближайшее время замораживание войны в Украине.