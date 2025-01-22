Зеленский назвал условие, при котором Украина может начать диалог с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что диалог с Россией может начаться, когда враги покинут нашу территорию. Украина в первую очередь стремится к справедливым переговорам.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на слова Владимира Зеленского в интервью Bloomberg.

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Зеленский назвал условия, при которых начнет диалог с Россией

По словам президента, российские войска как минимум должны вернуться к линии фронта, которая была до полномасштабного вторжения. Глава государства считает, что такие действия россиян были бы справедливой возможностью для начала переговоры о завершении войны.

Во время экономического форума в Давосе Владимир Зеленский говорил, что Украина стремится завершить войну, иметь гарантии безопасности, а также будет пытаться достичь справедливых переговоров с Москвой.

Миротворческая операция в Украине должна происходить при поддержке США

Также в интервью Зеленский отметил, что было бы хорошо, если бы к миротворческой миссии в Украине присоединились войска США. Тогда она станет эффективной. По его мнению, европейские союзники не имеют достаточно военного потенциала, чтобы помочь Украине полностью победить врагов.

К тому же президент отметил, что без долгосрочных обязательств западных союзников Владимир Путин может усиливать свою армию во время прекращения огня и готовиться к новому наступлению.