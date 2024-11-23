Зеленский назвал условие для мирных переговоров с Путиным и объяснил, почему они не актуальны

На сегодня переговоры с российским диктатором – это просто затягивание времени. Необходима четкая позиция сильных стран, которая заставит Путина сесть за стол переговоров для завершения войны, а не выдвижение новых условий.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в рамках 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности "Grain from Ukraine", сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Зеленский о мирных переговорах с Путиным

Украинский лидер отметил, речь идет о человеке, который каждые 2 – 3 месяца занимается эскалацией, поднимает ставки, чтобы не садиться в любом формате с Украиной за стол переговоров.

Все поднимают вопрос: кто на что готов ради мира? Но Россия не хочет мира. Она хочет, чтобы кто-то их попросил закончить войну,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент напомнил, еще в начале полномасштабного вторжения агрессор выдвигал нашему государству ультиматумы, – о сокращении армии, признании оккупированных регионов "российской территорией", денацификации. В то же время продолжал наносить ракетные удары.

Россия якобы отмечает "готовность вести переговоры" с новой администрацией США, однако сама открывает путь к третьей мировой войне.

После их заявлений о мире, что они готовы вроде бы ко всему, и, может, у них получится с новой администрацией США, что они делают? Они открывают путь к третьей мировой войне, – привлекают более 11 тысяч северокорейских военных. Делают это публично, то есть показывают, что не собираются заканчивать войну. Они бьют по нам новой ракетой и угрожают открыто следующими ядерными возможностями,

– констатировал украинский лидер.

Глава нашего государства отметил, Путин уже потерял почти 700 тысяч человек. Это граждане его страны. Однако кремлевский диктатор не считает людей.

Поэтому договариваться с ним сегодня, когда нет четкой позиции сильных стран, которые будут на стороне справедливого мира, – это просто затягивание времени,

– подчеркнул Зеленский.

Также добавил, странам надо действовать совместно. В том числе странам Африканского континента, Азии, США, Бразилии.

"Надо принимать позицию, чтобы поставить Путина на место, чтобы он хотел сесть за стол переговоров для окончания войны, а не для того, чтобы поставить свои новые условия", – подчеркнул украинский лидер.