Переговоров в Москве и Беларуси не будет, –Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоров с Россией в Москве или Беларуси не будет. Он сказал, что не может ехать на переговоры в столицу агрессора.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами.

Что Зеленский думает об идее мирных переговоров в Москве?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с Россией в Москве или Беларуси не будет.

Я слышал несколько раз публично, как российская сторона приглашала. Правда, мне кажется, что они приглашали меня лично. Я на это отреагировал. Мы защищаем наше государство, и на нас напала Россия, и они являются агрессором. Я не могу приехать на переговоры с Путиным в Москву,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что в то же время Украина готова поддерживать идеи США, встречаться на любых территориях, кроме России и Беларуси. Последняя является союзницей России и помогала осуществить нападение в 2022 году.

