У Украины пока нет новых конкретных предложений относительно переговорного процесса. Зеленский заявил, что Киев ожидает соответствующих инициатив от партнеров из США.

Об этом сообщает издание "Новости.LIVE".

Что сказал Зеленский

Как отметил Зеленский, международные партнеры в настоящее время продолжают разрабатывать видение дальнейшего дипломатического курса, однако конкретных предложений Украина пока не получала.

Именно позиция Вашингтона и готовность американской стороны формировать повестку дня остаются определяющими для организации подобных встреч.

Пока нет, ждем от американцев. Они – генераторы этих встреч, идей. Ждем,

– подчеркнул Зеленский, отвечая на вопрос о возможных новых переговорных инициативах.

К слову, президент США Дональд Трамп со смехом отверг заявление Владимира Зеленского о стремлении завершить войну до января. Глава Белого дома подчеркнул, что не устанавливал никаких временных рамок для мирного соглашения.

В то же время украинский президент заявил, что обратится к новому Конгрессу США, если Трамп не договорится о мире.