Однако место уже определено. Об этом Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Где пройдут следующие мирные переговоры?

Зеленский сообщил, что американская сторона предложила подготовить новую встречу в формате Украина – США – Россия. Речь идет, прежде всего, о переговорах на техническом уровне.

Что касается трехсторонней встречи, американская сторона предложила организовать ее и встретиться в трехстороннем формате на техническом уровне. Ждем от США предложения по дате. Что касается места проведения, то Соединенные Штаты предложили Эмираты,

– сказал президент.

Напомним, Польша требует участия в мирных переговорах по прекращению войны России против Украины. Глава МИД Радослав Сикорский пояснил, что результаты будущих договоренностей будут напрямую влиять на безопасность его страны.

По его словам, Польша – единственное государство в Европе, граничащее как с Россией, так и с Украиной. Варшава также играет важную роль в транзите помощи Украине и обеспечении безопасности логистического хаба в Ясьонце.

Сикорский подчеркнул, что Польша тратит значительные средства на оборону и обладает значительным военным потенциалом. Поэтому в Варшаве считают, что с ними должны консультироваться по поводу будущих договоренностей в сфере безопасности.