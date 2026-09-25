Однак місце вже визначено. Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Де будуть наступні мирні переговори?

Зеленський повідомив, що американська сторона запропонувала підготувати нову зустріч у форматі Україна – США – Росія. Йдеться передусім про переговори на технічному рівні.

Щодо тристоронньої зустрічі, американська сторона запропонувала її підготувати і в тристоронньому форматі зустрітися на технічному рівні. Чекаємо від США пропозиції щодо дати. Що стосується того, де – Сполучені Штати запропонували Емірати,

– сказав президент.

Нагадаємо, Польща вимагає участі у мирних переговорах щодо завершення війни Росії проти України. Глава МЗС Радослав Сікорський пояснив, що результати майбутніх домовленостей безпосередньо впливатимуть на безпеку його країни.

За його словами, Польща є єдиною державою Європи, яка має кордони і з Росією, і з Україною. Варшава також відіграє важливу роль у транзиті допомоги Україні та забезпеченні безпеки логістичного хабу в Ясьонці.

Сікорський наголосив, що Польща витрачає значні кошти на оборону та має значний військовий потенціал. Тому у Варшаві вважають, що з ними мають консультуватися щодо майбутніх безпекових домовленостей.