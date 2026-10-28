Вопрос территорий: Зеленский рассказал, где США предлагали создать демилитаризованные зоны

Соединенные Штаты неоднократно предлагали создать демилитаризованные зоны на некоторых участках фронта, чтобы продвинуть переговорный процесс. Назывались даже конкретные территории, где может быть введен такой режим.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с СМИ, передает 24 Канал.

Где США предлагали ввести демилитаризованные зоны?

Как подчеркнул Зеленский, Россия связывает вопрос территорий с завершением войны и гарантиями безопасности. Украина не позволяет партнерам глубоко обсуждать вопрос территорий. Это – красная линия. Такие вопросы могут обсуждать только лидеры государств на своем уровне. Никто другой таких полномочий не имеет.

Соединенные Штаты в свое время предлагали альтернативу, чтобы двигаться вперед в этом направлении. Например, еще в "мирном плане из 28 пунктов", представленном осенью 2025 года, речь шла о демилитаризованных зонах. После этого в различных документах эту тему так или иначе поднимали.

В различных документах это обсуждалось. Что будет с ЗАЭС? Что будет с некоторыми территориями, которые американцы предлагали решать в формате "land swaps"? Затем был вопрос о Донбассе. Было предложение создать буферную зону или демилитаризованную зону по обе стороны от линии соприкосновения. В качестве компромисса мы были готовы это обсуждать,

– отметил Зеленский.

Также США предлагали создать демилитаризованную зону на Кинбурнской косе. Одна часть должна была находиться под контролем Украины.

Недавно США вновь подняли вопрос о демилитаризованных зонах. Однако пока какого-либо продвижения в этом вопросе нет.

Мы готовы обсуждать вопрос территорий, потому что "русские" постоянно хотят его обсуждать и делают это частью повестки дня. Но для этого нужны встречи на соответствующем уровне – это не такой вопрос, который якобы можно решить на уровне проектов, каких-то предварительных переговоров или чего-то подобного,

– подчеркнул Зеленский.

Добавим, что Зеленский объяснил, почему лидеры Норвегии и Финляндии решили позвонить диктатору Путину. Они озвучили позицию Украины и выслушали точку зрения России. Там сообщили, что якобы есть ощущение, что россияне "серьезно настроены" на встречу в Абу-Даби.