Питання територій: Зеленський розповів, де США пропонували створити демілітаризовані зони

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування зі ЗМІ, передає 24 Канал.

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Де США пропонували ввести демілітаризовані зони?

Як наголосив Зеленський, Росія пов'язує питання територій із завершенням війни та гарантіями безпеки. Україна не дає дозволу партнерам глибоко заходити в питання територій. Це – червона лінія. Такі питання можуть обговорювати лише лідери держав на своєму рівні. Ніхто інший таких повноважень не має.

Сполучені Штати свого часу пропонували альтернативу, щоб рухатися вперед на цьому напрямку. До прикладу, ще в "мирному плані на 28 пунктів", який подали восени 2025 року, йшлося про демілітаризовані зони. Після цього в різних документах цю тему так чи інакше підіймали.

У різних документах це обговорювалося. Що буде із ЗАЕС? Що буде з деякими територіями, які американці пропонували вирішувати у форматі "land swaps"? Потім було питання щодо Донбасу. Була пропозиція зробити буферну зону або демілітаризовану зону по обидва боки від лінії зіткнення. Як компроміс, ми були готові це проговорювати– зазначив Зеленський.

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Так само Штати пропонували створити демілітаризовану зону на Кінбурнській косі. Одна частина мала б бути під контролем України.

Нещодавно США знову порушували питання демілітаризованих зон. Однак наразі якогось руху вперед у цьому питанні немає.

Ми готові обговорювати питання територій, тому що "рускіє" постійно хочуть його обговорювати і роблять це частиною адженди. Але для цього потрібні зустрічі на відповідному рівні – це не якесь таке питання, яке начебто можна вирішити на рівні драфтів, якихось попередніх розмов чи чогось подібного– підкреслив Зеленський.

Додамо, що Зеленський пояснив, чому лідери Норвегії та Фінляндії вирішили подзвонити диктатору Путіну. Вони озвучили позицію України та вислухали бачення Росії. Там передали, що нібито є відчуття, що росіяни "серйозно налаштовані" на зустріч в Абу-Дабі.