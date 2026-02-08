Россияне на переговорах изменили риторику, –Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что российская делегация во время переговоров обходится уже без "исторических альманахов". Но верить им все равно нельзя.

Об этом президент рассказал на встрече с журналистами. Детали передает 24 Канал.

Как изменилась риторика россиян во время мирных переговоров?

Лидер нашего государства отметил, что оккупанты стали более конкретными.

Российская делегация уже без этих пустых "исторических альманахов" и экскурсов, она теперь о другом и более конкретно – что делаем, а что не делаем; на что готовы, на что не готовы, как будем мониторить прекращение огня и другие такие конкретные вещи,

– объяснил гарант.

В то же время верить россиянам по-прежнему нельзя. Ведь свое мнение об Украине они не изменили.

"Я думаю, что у них к нам примерно те же чувства, что и были, потому что они Украину ненавидят, вот и все... Поэтому у нас нет никаких иллюзий", – уточнил Зеленский.

