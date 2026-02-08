Россияне на переговорах изменили риторику, –Зеленский
- Зеленский отметил, что российская делегация на переговорах стала более конкретной.
- В частности, враждебные делегаты отказались от "исторических альманахов".
Владимир Зеленский заявил, что российская делегация во время переговоров обходится уже без "исторических альманахов". Но верить им все равно нельзя.
Об этом президент рассказал на встрече с журналистами. Детали передает 24 Канал.
Как изменилась риторика россиян во время мирных переговоров?
Лидер нашего государства отметил, что оккупанты стали более конкретными.
Российская делегация уже без этих пустых "исторических альманахов" и экскурсов, она теперь о другом и более конкретно – что делаем, а что не делаем; на что готовы, на что не готовы, как будем мониторить прекращение огня и другие такие конкретные вещи,
– объяснил гарант.
В то же время верить россиянам по-прежнему нельзя. Ведь свое мнение об Украине они не изменили.
"Я думаю, что у них к нам примерно те же чувства, что и были, потому что они Украину ненавидят, вот и все... Поэтому у нас нет никаких иллюзий", – уточнил Зеленский.
ГРУшники оказались эффективнее других
Похожие данные приводило издание Politico. Журналисты сообщили, что россияне относятся серьезнее к переговорам. И связали это с тем, что у обеих сторон изменился состав делегаций: от Украины вошел руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, а от России ГРУшники Игорь Костюков и Александр Зорин.
Последнего, кстати, называют лучшим переговорщиком ГРУ. Он в 2016 – 2017 годах представлял министерство обороны России на переговорах в Женеве по Сирии и "сводил" Асада с оппозицией. А еще участвовал в переговорах в мае 2022 года по сдаче в плен защитников "Азовстали".