Большой обмен и участие Европы в переговорах: Зеленский назвал темы, которые обсуждались в Абу-Даби

Украина и Россия договорились о крупнейшем обмене пленными с начала полномасштабной войны. Также удалось согласовать участие Европы в переговорах, но тут остаются некоторые вопросы.

Об этом сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

Готовится большой обмен

Как подчеркнул Зеленский, в ходе переговоров удалось договориться о крупнейшем обмене с начала полномасштабной войны. Обсуждался формат "всех на всех". В итоге американские посланцы после поездки в Москву договорились, что обмен будет больше 1000 на 1000 человек.

Им удалось договориться, что обмен будет больше 1000 на 1000 человек. Сейчас решается, сколько удастся обменять. 1200 или 1300 человек,

– сказал Зеленский.

Будет ли Европа участвовать в переговорах?

Соединенные Штаты поддержали идею, что во время следующих раундов переговоров Европа будет непосредственно за столом переговоров, а не в "соседних комнатах". После визита американских спецпредставителей в Москву это предложение удалось согласовать с Россией.

Пока остаются вопросы относительно того, кто именно будет представлять Европу. Было бы некорректно, если бы Украина просто выбрала кого-то. Скорее всего, это будут 4–5 человек, которые в целом будут выступать от имени Европы.

Я не хочу раскола в Европе из-за этого выбора и не хочу, чтобы Украина несла за это ответственность, потому что мы зависим от европейской поддержки и от европейского единства. Я попросил их, чтобы до конца ноября они определились – кто будет представлять Европу. Но у нас есть договоренность, что последнее слово за Украиной. Мы должны обеспечить контакты Европы с Америкой и с русскими по повестке дня, которая будет понятна Украине и всей остальной Европе,

– отметил Зеленский.

Соглашалась ли Россия на энергетическое перемирие?

По словам Зеленского, во время переговоров в Абу-Даби российская делегация заявила, что у них нет мандата обсуждать этот вопрос. Но создается впечатление, что они просто не хотят этого делать. То же самое касается и прекращения огня.

Они сказали, что этот вопрос нужно решать с Путиным. Наша команда ответила, что мы все это уже предлагали. Если у вас все решает Путин, то давайте организуем встречу лидеров. В итоге договорились, что американская команда полетит к Путину и поговорит об этом. На сегодняшний день ситуация такова, какая есть. Прекращение огня лично Путин не поддерживает,

– подчеркнул Зеленский.

Почему Россия хочет обсудить новую архитектуру безопасности в Европе?

Россия сейчас заинтересована в том, чтобы пересмотреть архитектуру безопасности, по крайней мере, в Европе. Очевидно, что Путин хочет изменить границы в регионе. Именно это и лежит в основе его концепции пересмотра гарантий безопасности в Европе. Страны Северной Европы и другие союзники осознают эту угрозу.

Украина же настаивает на том, что сначала должно быть прекращение огня, окончание войны, а уже потом разговоры о гарантиях безопасности. Нельзя переворачивать все с ног на голову и говорить об изменении архитектуры безопасности, а уже потом завершать войну и давать гарантии безопасности.

Похоже, в 2021 году Путин предлагал Байдену именно эту идею. Перераспределить силы в Европе и мире, вывести войска НАТО. Любые такие изменения опасны. Во-первых, Россия точно не может решать за все общества, входящие в НАТО. Во-вторых, если Россия хочет убрать эти силы, которые стоят на защите, то почему? Думаю, Путин будет говорить о Финляндии и Швеции. Будет поднимать вопрос о Венгрии и присутствии американцев в странах Балтии,

– отметил Зеленский.

Все решения относительно архитектуры безопасности в Европе должны приниматься именно европейскими странами, а не кем-то отдельно. И делать это нужно только после завершения войны в Украине.