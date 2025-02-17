За столом переговоров будут страны, что предоставят Украине гарантии безопасности, – Зеленский

Владимир Зеленский сказал, кто из государств может быть представлен за столом переговоров об окончании войны России против Украины. По словам украинского лидера, это будут те страны, которые готовы предоставить нам гарантии безопасности.

Об этом президент Украины заявил из Абу-Даби во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами, передает 24 Канал.

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Владимир Зеленский отметил, что за столом переговоров будут именно те государства, которые готовы взять на себя ответственность за содержание долговременного мира.

Относительно Китая. Мы же всегда говорили, что мы готовы иметь присутствие серьезных игроков (во время переговоров о мире – 24 Канал),

– сказал украинский лидер.

В то же время президент подчеркнул, что за столом переговоров в этот момент будут те страны, кто "готов взять на себя ответственность" за гарантии безопасности и помощь, за остановку Путина и инвестирование в восстановление Украины.

К слову, журналисты The Economist писали, что в Вашингтоне рассматривают возможность привлечения бразильских и китайских военных в состав миротворческих сил. Их, в отличие от европейцев, могут разместить вдоль линии вероятного прекращения огня в Украине.