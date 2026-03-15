Трехсторонняя встреча может снова сорваться из-за российской прихоти, – Зеленский

Новая встреча США, Украины и России снова под угрозой срыва. Все – из-за позиции россиян.

Об этом во время общения с журналистами заявил Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

Почему трехсторонняя встреча снова под вопросом?

По словам президента, американцы настаивают, чтобы новый раунд переговоров состоялся в США. Мол, они не хотят покидать страну на фоне конфликта с Ираном.

В свою очередь Украина готова к встрече в любой стране, в частности США. В то же время российская делегация не хочет лететь в Америку.

Зеленский отметил, что сейчас украинская сторона находится в ожидании ответа от США. Или они изменят страну встречи, или россияне должны согласиться на переговоры в Америке.

Политик подчеркнул, что трехсторонняя встреча запланирована на середину следующей недели. Он отметил, что Украина очень хочет, чтобы она состоялась. Ведь это возможность освободить людей из плена.

Я не знаю, будет ли эта встреча. Мы не имеем пока четкого времени и четкого предложения,

– подытожил Зеленский.

Президент отметил, что, хотя российская делегация отказывается лететь в США, в Майами недавно приезжал спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев. По его мнению, визит Дмитриева был связан со смягчением санкций и не касался завершения войны. В конце концов, россиянам удалось частично достичь своей цели – санкции на нефть ослабили.

Зеленский считает, что пришло время для его встречи с Трампом. Поскольку есть много вопросов, которые политикам надо обсудить. Они связаны и с переговорами, и с дронами, и с Ближним Востоком.

