Трехсторонняя встреча может снова сорваться из-за российской прихоти, – Зеленский
- Встреча США, Украины и России под угрозой срыва из-за нежелания российской делегации лететь в США.
- Зеленский считает, что настало время для его встречи с Трампом, поскольку накопилось много вопросов для обсуждения.
Новая встреча США, Украины и России снова под угрозой срыва. Все – из-за позиции россиян.
Об этом во время общения с журналистами заявил Владимир Зеленский, передает 24 Канал.
Смотрите также "Зеленский не хочет заключать соглашение": Трамп снова набросился на президента Украины
Почему трехсторонняя встреча снова под вопросом?
По словам президента, американцы настаивают, чтобы новый раунд переговоров состоялся в США. Мол, они не хотят покидать страну на фоне конфликта с Ираном.
В свою очередь Украина готова к встрече в любой стране, в частности США. В то же время российская делегация не хочет лететь в Америку.
Зеленский отметил, что сейчас украинская сторона находится в ожидании ответа от США. Или они изменят страну встречи, или россияне должны согласиться на переговоры в Америке.
Политик подчеркнул, что трехсторонняя встреча запланирована на середину следующей недели. Он отметил, что Украина очень хочет, чтобы она состоялась. Ведь это возможность освободить людей из плена.
Я не знаю, будет ли эта встреча. Мы не имеем пока четкого времени и четкого предложения,
– подытожил Зеленский.
Президент отметил, что, хотя российская делегация отказывается лететь в США, в Майами недавно приезжал спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев. По его мнению, визит Дмитриева был связан со смягчением санкций и не касался завершения войны. В конце концов, россиянам удалось частично достичь своей цели – санкции на нефть ослабили.
Зеленский считает, что пришло время для его встречи с Трампом. Поскольку есть много вопросов, которые политикам надо обсудить. Они связаны и с переговорами, и с дронами, и с Ближним Востоком.
Мирные переговоры: последние события
Напомним, что новый раунд мирных переговоров между США, Украиной и США планировался на начало марта. Впрочем, из-за войны в Иране его пришлось отложить.
Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в комментарии 24 Каналу предположил, что переговоры могут возобновиться только осенью и ограничатся обменом военнопленными, а серьезного прогресса ожидать не стоит. Клочок также отметил, что хотя некоторые аналитики считают, что у Дональда Трампа закончились рычаги влияния на Кремль. По мнению эксперта, пока продолжается война на Ближнем Востоке и растет цена на нефть, Россия получает выгоду и не имеет стимула останавливаться в войне против Украины.
Владимир Зеленский продолжает выступать против сдачи территорий России в обмен на мир. По убеждению президента, вывод украинских войск с оккупированных территорий может иметь серьезные последствия для безопасности Украины.
Кремль готовит почву для новых требований к Украине и НАТО, заявляя, что Стамбульские договоренности 2022 года уже неактуальны. Песков и другие российские чиновники подчеркивают, что "реалии изменились". Эксперты считают, что это давление на Киев и НАТО с целью принудить к уступкам, которые приближают Украину к полной капитуляции.