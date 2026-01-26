Зеленский назвал дату следующей встречи Украины, России и США
- Встреча Украины, России и США состоится в воскресенье, 1 февраля, чтобы обсудить военные вопросы и шаги для завершения войны.
- Зеленский подчеркивает необходимость реальных результатов дипломатии и отмечает, что Россия единственная ответственна за продолжительность войны.
В понедельник, 26 января, президент заслушал подробный доклад украинской делегации, которая прибыла с трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Там снова за долгое время представители Украины встретились с россиянами и американцами.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Когда следующие переговоры?
Зеленский рассказал, что делегации успели обсудить различные вопросы, больше – военного характера. В частности, то, что касается шагов для завершения войны и реального мониторинга. ️
Президент отметил, что есть вопросы, которые надо подготовить к следующей встрече.
Она состоится уже в воскресенье, 1 февраля.
Будет хорошо, если удастся ускорить эту встречу. Украина будет максимально подготовленной по всем вещам, которые должны быть обсуждены и согласованы... Нужны реальные результаты дипломатии. Чтобы не было впечатления, что россияне используют и переговорный процесс с очень циничной, жесткой целью – отодвигают новые меры давления на Россию, которые могли бы сработать,
– отметил Зеленский.
Он добавил, что давление и его последствия – это результат санкций и стоит, чтобы партнеры об этом не забывали. К тому же Россия – единственная, из-за кого война до сих пор продолжается.
Мирные переговоры: последние новости
На переговорах 23 – 24 января стороны рассмотрели различные вопросы войны России против Украины. В частности, речь шла о территориальных требованиях по Донбассу и спорах вокруг Запорожской АЭС.
После Россия заявила, что скептически настроена относительно результативности трехсторонних переговоров в Абу-Даби. В частности, Песков сказал, что переговоры имеют сложную повестку дня, и не стоит ожидать быстрых результатов.
А вот команда Трампа после переговоров была очень оптимистично настроена. Кроме того, американские чиновники считают, что во время этой встречи удалось приблизиться к личным переговорам Зеленского и Путина.