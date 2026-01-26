Зеленский назвал дату следующей встречи Украины, России и США

В понедельник, 26 января, президент заслушал подробный доклад украинской делегации, которая прибыла с трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Там снова за долгое время представители Украины встретились с россиянами и американцами.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Когда следующие переговоры?

Зеленский рассказал, что делегации успели обсудить различные вопросы, больше – военного характера. В частности, то, что касается шагов для завершения войны и реального мониторинга. ️

Президент отметил, что есть вопросы, которые надо подготовить к следующей встрече.

Она состоится уже в воскресенье, 1 февраля.

Будет хорошо, если удастся ускорить эту встречу. Украина будет максимально подготовленной по всем вещам, которые должны быть обсуждены и согласованы... Нужны реальные результаты дипломатии. Чтобы не было впечатления, что россияне используют и переговорный процесс с очень циничной, жесткой целью – отодвигают новые меры давления на Россию, которые могли бы сработать,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что давление и его последствия – это результат санкций и стоит, чтобы партнеры об этом не забывали. К тому же Россия – единственная, из-за кого война до сих пор продолжается.

