Зеленский назвал фактор, который заставит Путина сесть за стол переговоров

Владимир Зеленский заявил, что российская армия ежемесячно несет колоссальные потери на фронте и вынуждена постоянно пополнять личный состав. По его словам, Россия теряет примерно 30 –35 тысяч военных в месяц и мобилизует почти такое же количество людей.

Глава государства считает, что именно кадровые проблемы, вместе с санкционным давлением Запада, могут заставить Кремль искать дипломатический выход из войны. Об этом он заявил в интервью для CBC News.

Что заставит Россию согласиться на переговоры?

Зеленский выразил убеждение, что Россия постепенно приближается к серьезному кадровому кризису из-за огромных потерь на поле боя и постоянной необходимости пополнять личный состав.

По словам главы государства, российское военное командование продолжает увеличивать количество сил, которые привлекаются к штурмовым действиям против украинских войск. Именно это, по его мнению, является одной из причин чрезвычайно высоких потерь российской армии.

Даже сейчас у них есть потери. 30, 35 000 солдат, российских солдат, в месяц. И это огромное количество потерь. На самом деле мы увеличили это количество, мы... я имею в виду, они увеличивают количество, чтобы атаковать нас, и поэтому количество потерь очень большое. И каждый месяц, вы должны знать, что они мобилизуются, я думаю, одинаковое, очень сопоставимое количество с потерями, поэтому это проблема для них, дефицит людей. И они на пути к большому кризису с людьми, я думаю, что все эти вещи подтолкнут их к диалогу,

– сказал Зеленский.

Российское руководство уже вынуждено тратить все больше ресурсов на компенсацию потерь, а возможности для бесконечного наращивания человеческого ресурса не являются неограниченными. По мнению Зеленского, ситуация на фронте постепенно меняется не в пользу России.

Глава государства напомнил, что еще раньше предупреждал партнеров о возможности возникновения окна возможностей для дипломатических переговоров. Президент отметил, что тенденции на поле боя свидетельствуют о постепенном истощении российского наступательного потенциала.

"Начиная с декабря Россия начала терять инициативу на поле боя. В январе я сказал нашим американским партнерам: "Считаю, что есть окно для переговоров, потому что ежемесячно Россия будет терять все больше и больше своих войск". Сейчас они не могут оккупировать за месяц больше территории, чем мы освобождаем. Поэтому я считаю, что нам нужно найти дипломатический путь – сесть и говорить – до начала следующей зимы. Но это зависит от внутреннего давления на Путина со стороны его общества, а также от санкционного давления США и Европы на Россию", – сказал глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что сами по себе потери не гарантируют готовности Кремля к компромиссам. По его мнению, важным фактором остается экономическое и политическое давление на Россию, которое должно усиливаться со стороны западных партнеров Украины.

Президент также дал понять, что перспектива переговоров напрямую зависит от того, насколько ощутимыми для российского общества и власти станут последствия войны. Именно сочетание военных потерь, санкционного давления и внутренних проблем может создать условия для реального дипломатического процесса.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина заинтересована в справедливом завершении войны и достижении мира, однако для этого Россия должна почувствовать реальную цену продолжения агрессии.

Что еще известно о колоссальных потерях россиян?

Потери российской армии на поле боя существенно выросли и, по оценкам украинских чиновников, демонстрируют тенденцию к дальнейшему увеличению.

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что в 2025 году российские войска теряли в среднем 67 солдат на каждый квадратный километр захваченной территории. Уже в начале 2026 года этот показатель вырос в несколько раз и достиг пиковых значений более 200 человек на километр продвижения.

В частности, в январе потери составили около 165 военных, в феврале – 244, а в марте – 254. В апреле показатель несколько снизился до 179 человек на квадратный километр, однако общий уровень потерь остался высоким.

По словам Федорова, одной из ключевых причин роста потерь является активное развитие украинских беспилотных систем. Отдельную роль также сыграли меры по ограничению использования российскими подразделениями спутниковой связи. Украинские силы применяют ударные дроны средней дальности, которые поражают логистику и препятствуют штурмовым действиям противника.

В целом, по данным различных оценок, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла более миллиона военных. Украинская сторона подчеркивает, что такие показатели свидетельствуют о высокой цене российского наступления и постепенное истощение ее боевого потенциала.