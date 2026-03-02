"Не надо никого пугать": Зеленский прокомментировал угрозы Кремля выйти из мирных переговоров
- Украина твердо придерживается своей позиции относительно территориальной целостности и суверенитета, включая Донбасс.
- Президент Зеленский заявил, что переговоры с Россией и США продолжаются, и в случае выхода любой стороны Киев будет искать другие форматы для достижения мира.
Позиция Украины относительно территориальной целостности и суверенитета, включая Донбасс, останется неизменной. Президент Зеленский сообщил, что переговоры о завершении войны будут продолжаться, а в случае выхода любой из сторон Киев будет искать другие форматы для достижения результата.
Об этом глава государства заявил во время общения с медиа, пишет 24 Канал.
Что будет, если Россия захочет выйти из переговоров?
Зеленский объяснил, что принципиальная позиция Украины по сохранению территориальной целостности и суверенитета не изменится. Он подчеркнул, что переговорный процесс с Россией и США сейчас продолжается, чтобы достичь конкретных результатов.
Президент отметил, что угрозы России о выходе из переговоров не должны пугать. В случае, если кто-то решит прекратить участие в мирном урегулировании войны, украинская сторона готова искать альтернативные форматы для давления на Россию.
Но мы же каким-то образом втроем собираемся для того, чтобы получить результат. Поэтому не надо никого пугать, надо продолжать переговоры. Если кто-то захочет выйти, что я могу сказать? Будем искать другие форматы – как заставить Россию закончить эту войну,
– сообщил Зеленский.
Когда состоится следующий этап трехсторонних переговоров?
Ранее Владимир Зеленский сообщал, что встреча представителей трех стран должна состояться в Абу-Даби 5 – 8 марта. Впрочем, из-за ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, место проведения встречи изменится.
Издание Bloomberg пишет, что альтернативным местом проведения следующего этапа мирных переговоров рассматривают Стамбул.
Перед этим президент Украины сказал, что Турция или Швейцария могут предоставить платформы для проведения трехсторонних переговоров. В то же время он отметил, что Украина "будет точно поддерживать любую из этих площадок по встрече". Сейчас ждут ответа от партнеров.