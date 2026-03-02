Укр Рус
24 Канал Новости Украины "Не надо никого пугать": Зеленский прокомментировал угрозы Кремля выйти из мирных переговоров
2 марта, 16:30
2

"Не надо никого пугать": Зеленский прокомментировал угрозы Кремля выйти из мирных переговоров

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Украина твердо придерживается своей позиции относительно территориальной целостности и суверенитета, включая Донбасс.
  • Президент Зеленский заявил, что переговоры с Россией и США продолжаются, и в случае выхода любой стороны Киев будет искать другие форматы для достижения мира.

Позиция Украины относительно территориальной целостности и суверенитета, включая Донбасс, останется неизменной. Президент Зеленский сообщил, что переговоры о завершении войны будут продолжаться, а в случае выхода любой из сторон Киев будет искать другие форматы для достижения результата.

Об этом глава государства заявил во время общения с медиа, пишет 24 Канал.

Смотрите также Мы не можем сравнивать эти территории, – Зеленский об обмене Донбасса на приграничные территории

Что будет, если Россия захочет выйти из переговоров?

Зеленский объяснил, что принципиальная позиция Украины по сохранению территориальной целостности и суверенитета не изменится. Он подчеркнул, что переговорный процесс с Россией и США сейчас продолжается, чтобы достичь конкретных результатов.

Президент отметил, что угрозы России о выходе из переговоров не должны пугать. В случае, если кто-то решит прекратить участие в мирном урегулировании войны, украинская сторона готова искать альтернативные форматы для давления на Россию.

Но мы же каким-то образом втроем собираемся для того, чтобы получить результат. Поэтому не надо никого пугать, надо продолжать переговоры. Если кто-то захочет выйти, что я могу сказать? Будем искать другие форматы – как заставить Россию закончить эту войну,
– сообщил Зеленский.

Когда состоится следующий этап трехсторонних переговоров?

  • Ранее Владимир Зеленский сообщал, что встреча представителей трех стран должна состояться в Абу-Даби 5 – 8 марта. Впрочем, из-за ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, место проведения встречи изменится.

  • Издание Bloomberg пишет, что альтернативным местом проведения следующего этапа мирных переговоров рассматривают Стамбул.

  • Перед этим президент Украины сказал, что Турция или Швейцария могут предоставить платформы для проведения трехсторонних переговоров. В то же время он отметил, что Украина "будет точно поддерживать любую из этих площадок по встрече". Сейчас ждут ответа от партнеров.