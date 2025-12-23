Есть только одна причина, которая заставит Путина пойти на замораживание войны
- Путин хочет заморозить войну, а одной из причин является налаживание экономических отношений с США.
- Если Россия не согласится на соглашение, то погрязнет в войне на долго.
Владимир Путин часто начал повторять нарративы об "исторических землях" и так называемой "Новороссии". Он убеждает, что Россия якобы хочет мира, но готова воевать и дальше.
Интересно, что во время "прямой линии" диктатор лишь раз упомянул об условиях 2024 года. Как отметил 24 Каналу руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, Путин также не говорил о "Новороссии".
К теме Очень пристально следит за руками Путина: что может заставить Китай остановить войну
Что может побудить Путина завершить войну?
Кроме этого, глава Кремля убеждал, что готов воевать в 2026 году. Он говорил это во время встречи с министром обороны Андреем Белоусовым. Поэтому если Путин все-таки начнет двигаться к замораживанию войны, для этого будет одна цель.
Он хочет сконцентрировать свои ресурсы для увеличения наступательных возможностей на будущее, налаживание экономических отношений с США, чем собственно Америка сейчас шантажирует Россию. А цель у этого одна – избежать углубления зависимости от Пекина,
– подчеркнул Валерий Клочок.
Сейчас Россия еще не на 100% зависит от Китая. Этот процент действительно очень высокий, но для Кремля замораживание войны – шанс удержаться на плаву как геополитический игрок.
Сегодня для путинского режима выпал уникальный шанс хоть немного вернуться в мировую политику. Если они им не воспользуются, то погрязнут в войне. Конечно, европейцы нас будут поддерживать, но Европа заинтересована направлять средства в свою оборону.
Итак, ситуацию надо рассматривать комплексно. Ведь о ходе переговоров хорошо знает Китай. Поэтому стоит грамотно выстроить диалог с США, ведь мы имеем уникальный шанс подписать историческое соглашение, которая будет ратифицировано в Конгрессе.
Что говорят участники переговоров о завершении войны?
- Владимир Зеленский заявил, что вместе с Европой и США уже удалось подготовить блок документов о завершении войны. Он состоит из 20 пунктов. Кроме этого стороны разработали двусторонний документ с США, который должен согласовать Конгресс.
- Со своей стороны Дональд Трамп сказал, что "прорывов" в переговорах нет, впрочем они продолжаются. Президент США подчеркнул, что между Россией и Украиной до сих пор сохраняется большая пропасть, которая мешает договоренностям.
- Кремль продолжает настаивать на выполнении своих условий. Там заявили, что правки Украины и Европы в мирный документ якобы только срывают ход переговоров. Помощник Путина добавил, что окончательный вариант Россия еще не видела.