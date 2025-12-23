Есть только одна причина, которая заставит Путина пойти на замораживание войны

Владимир Путин часто начал повторять нарративы об "исторических землях" и так называемой "Новороссии". Он убеждает, что Россия якобы хочет мира, но готова воевать и дальше.

Интересно, что во время "прямой линии" диктатор лишь раз упомянул об условиях 2024 года. Как отметил 24 Каналу руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, Путин также не говорил о "Новороссии".

Что может побудить Путина завершить войну?

Кроме этого, глава Кремля убеждал, что готов воевать в 2026 году. Он говорил это во время встречи с министром обороны Андреем Белоусовым. Поэтому если Путин все-таки начнет двигаться к замораживанию войны, для этого будет одна цель.

Он хочет сконцентрировать свои ресурсы для увеличения наступательных возможностей на будущее, налаживание экономических отношений с США, чем собственно Америка сейчас шантажирует Россию. А цель у этого одна – избежать углубления зависимости от Пекина,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Сейчас Россия еще не на 100% зависит от Китая. Этот процент действительно очень высокий, но для Кремля замораживание войны – шанс удержаться на плаву как геополитический игрок.

Сегодня для путинского режима выпал уникальный шанс хоть немного вернуться в мировую политику. Если они им не воспользуются, то погрязнут в войне. Конечно, европейцы нас будут поддерживать, но Европа заинтересована направлять средства в свою оборону.

Итак, ситуацию надо рассматривать комплексно. Ведь о ходе переговоров хорошо знает Китай. Поэтому стоит грамотно выстроить диалог с США, ведь мы имеем уникальный шанс подписать историческое соглашение, которая будет ратифицировано в Конгрессе.

Что говорят участники переговоров о завершении войны?