В украинском правительстве прокомментировали "мирный план" экс-премьера Великобритании Джонсона

Недавно экс-премьер Великобритании Борис Джонсон обнародовал двухэтапный подход завершения войны в Украине. В украинском правительстве прокомментировали "мирный план" британского политика.

Джонсон действовал по собственной инициативе. Об этом сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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Джонсон действует в интересах Украины

Экс-премьер-министр Великобритании 16 июля обсудил с Дональдом Трампом возможный сценарий выхода из войны России против Украины.

Бывший премьер Джонсон действует исключительно по собственной инициативе, это его собственные мысли. Мы должны ценить его смелость, потому что он по собственной инициативе провел встречу с Трампом. Он пытался объяснить ситуацию в Украине. Такой голос очень ценен, потому что он имеет авторитет, признание и коммуникацию с коллегами из Республиканской партии,

– заявила Стефанишина.

Но, по ее словам, он может себе это позволить, потому что знает позицию президента Зеленского и вообще всего украинского народа. Также вице-премьер считает, что своими действиями Джонсон пытается создать поле для дискуссии.

Он имеет право на свое мнение. Он действует в лучших интересах Украины,

– добавила Стефанишина.

Напомним, что