Джонсон діяв за власною ініціативою. Про це сказала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

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Джонсон діє в інтересах України

Експрем'єр-міністр Великої Британії 16 липня обговорив з Дональдом Трампом можливий сценарій виходу з війни Росії проти України.

Колишній прем'єр Джонсон діє виключно з власної ініціативи, це його власні думки. Ми маємо цінувати його сміливість, тому що він з власної ініціативи провів зустріч із Трампом. Він намагався пояснити ситуацію в Україні. Такий голос дуже цінний, тому що він має авторитет, визнання і комунікацію з колегами з Республіканської партії,

– заявила Стефанішина.

Але, за її словами, він може собі це дозволити, тому що знає позицію президента Зеленського та загалом усього українського народу. Також віцепрем'єрка вважає, що своїми діями Джонсон намагається створити поле для дискусії.

Він має право на свою думку. Він діє в найкращих інтересах України,

– додала Стефанішина.

Нагадаємо, що