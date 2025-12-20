Генерал-лейтенант США назвал сценарий мира, который является наиболее реальным для Украины

Украинцы понимают, что мир без гарантий безопасности – это лишь иллюзия. История учит нас, что договоренности с Россией без инструментов принуждения, не заканчиваются ничем хорошим.

Таким мнением с 24 Каналом поделился генерал-лейтенант ВС США в отставке Дэвид Дептула, добавив, что россияне не заканчивают войну, а только приостанавливают ее. Когда Москва готова нанести новый удар – боевые действия возобновляются.

Россия нарушила уже 20 соглашений

Украина неоднократно пыталась пойти на компромисс. Стоит вспомнить, что с 2024 года официальный Киев принял участие в более 200 мирных переговорах, где согласовал 20 режимов прекращения огня. Россия нарушила каждый из них.

Более того, страна-агрессор нарушила Будапештский меморандум и ряд других международных соглашений. Поэтому любые договоренности будут действенными только тогда, если делают невозможным новую российскую агрессию. В противном случае соглашение лишь отсрочит во времени новое нападение.

Какие ключевые пункты мирного соглашения?

Камнем преткновения во время переговоров являются территориальные вопросы. Это комплексная проблема. Украина не соглашается выходить из Донбасса, ведь в таком случае он сразу окажется под оккупацией России. Также мы не готовы отказаться от членства в НАТО. Это не символический вопрос, а вопрос безопасности.

Поэтому если Украине предоставят гарантии безопасности, которые эквивалентны 5 статье НАТО, – это реалистичная идея, которую стоит рассмотреть. Единственное, чего Украина не примет – это план, который ослабляет ее оборону и заставляет выводить войска, тогда как Россия остается вооруженной и не наказанной,

– подчеркнул Дэвид Дептула.

Украинцы уже знают, что означает жизнь под оккупацией. Говорится о пытках, репрессии, запрет языка, религии. Гарантии безопасности должны исключать появление всего этого в будущем, а не только фиксировать такие обещания на бумаге.

Что касается Донбасса, то демилитаризованная зона никогда не станет зоной мира. Она останется территорией для российских манипуляций и постоянной нестабильности. А впоследствии может стать плацдармом для новой агрессии.

Каждый раз когда России шли на уступки, это приводило к эскалации конфликта. Понятно, что Москва не удовлетворится нейтралитетом, а стремится к влиянию. Демилитаризованная зона на территории Украины только станет таким рычагом для Путина.

Что говорят в России о мирных переговорах?