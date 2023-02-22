Не мирный план, а позиционный документ: Китай пообещал обнародовать его в течение нескольких дней

В Пекине заявили, что готовы в ближайшие дни опубликовать позиционный документ. Ожидается, что в нем будут рекомендации, выполнение которых якобы поможет Украине закончить войну.

Заметим, что ранее была информация о том, что Китай передал украинским властям ключевые пункты своего мирного плана. Однако, как впоследствии уточнили и подчеркнули в Пекине, это не "мирный план", а все-таки позиционный документ.

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"Мы никогда не называли это мирным планом"

Об обнародовании в ближайшей перспективе этого документа заявил посол Китая в ООН Чжан Цзюнь во вторник, 22 февраля. Высокопоставленный чиновник также констатировал, что в нем четко прописана позиция Китая по вопросу войны в Украине.

Мы (китайские власти – 24 Канал) никогда не называли это мирным планом. Это позиционный документ. Мы будем продолжать уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран,

– сказал Чжан.

Кроме того, должностное лицо акцентировало на том, что все страны должны учитывать проблемы безопасности друг друга. Также, по его словам, Пекин будет продолжать призывать к миру, диалогу и "урегулированию этого конфликта".

Что такое позиционный документ Это "исследовательская работа", посвященная конкретной проблеме. Она должна содержать четкие рекомендации для тех, кто формирует стратегию решения определенного вопроса. Заметим, что пока не очень понятно, чем формулировка "позиционный документ" от Китая, который вроде бы поможет урегулировать ситуацию в Украине, отличается от словосочетания "мирный план".

Источник: Это "исследовательская работа", посвященная конкретной проблеме. Она должна содержать четкие рекомендации для тех, кто формирует стратегию решения определенного вопроса. Заметим, что пока не очень понятно, чем формулировка "позиционный документ" от Китая, который вроде бы поможет урегулировать ситуацию в Украине, отличается от словосочетания "мирный план".Источник: NYCUkraine

Как в Украине ответили на инициативы Пекина

Президент Украины Владимир Зеленский не замедлил с ответом на "мирный план" (или "позиционный документ"), о котором активно с начала недели почему-то внезапно заговорили в Китае.

Собственно, украинский лидер констатировал, что в Киеве уже наработали стратегию, которая обеспечит мир в Европе. Зеленский также ожидает, что ее будут поддерживать другие государства.

Как ни странно, в формуле мира от Украины речь идет о наказании агрессора, усилении санкций против России, прекращении сотрудничества Запада с кремлевскими компаниями и, конечно, оказании помощи нашему государству.