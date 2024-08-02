"Поддерживают 110 стран": в Китае снова заговорили о своем плане завершения войны

В МИД Китая заявили, что китайско-бразильский план относительно путей завершения войны России против Украины поддержали уже более 100 государств.

В Китае заявили, что страна готова и в дальнейшем усиливать коммуникацию и координацию с Бразилией для совместного продвижения окончательного политического решения "украинского кризиса".

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Как реагируют на мирный план Китая и Бразилии в мире

В Министерстве иностранных дел Китая рассказали, что накануне спецпредставитель ведомства Ли Хуэй провел переговоры с главным советником президента Бразилии Селсу Аморимом. Во время разговора с бразильской стороной он отметил, что их совместный план "положительно отреагировали" 110 стран.

Китай и Бразилия совместно обнародовали "консенсус из шести пунктов" по содействию политическому решению украинского кризиса, на который положительно отреагировали более 110 стран,

– говорится в заявлении.

Спецпредставитель МИД Китая добавил, что хоть война между Россией и Украиной все еще продолжается, главным приоритетом является "охлаждение ситуации".

Так называемый "мирный план" Китая предусматривает следующие пункты:

придерживаться "трех принципов" для охлаждения ситуации: прекращение боевых действий, необострение конфликта и нераспространение его на новые территории;

признание того факта, что диалог и переговоры – единственный возможный способ решения "кризиса";

стороны конфликта должны избегать нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта, а также уважать основные права военнопленных;

противодействовать использованию ядерного, биологического и химического оружия, предотвращать распространение ядерного оружия и избегать ядерных кризисов;

противодействовать вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты;

совместно поддерживать международное сотрудничество в энергетике, финансах, торговле зерном, транспорте и т.д., совместно поддерживать безопасность ключевой инфраструктуры, такой как нефте- и газопроводы, энергетические объекты и подводные оптические кабели, а также обеспечивать стабильность глобальной системы снабжения;

К слову, ранее Владимир Зеленский рассказал, какой видит роль Китая в войне с Россией. Прежде всего президент стремится, чтобы Пекин давил на Москву и чтобы у него была сильная позиция по войне в Украине.