Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украине нужен справедливый и стабильный мир. По его мнению, мирный план от Китая и Бразилии этого не предусматривает.

6 сентября во время выступления на экономическом форуме в Италии Владимир Зеленский отметил недопустимости повторения "Минска". По его словам, замораживание конфликта только выигрывает время для врага, чтобы подготовиться к новому этапу агрессии. Эту мысль президент повторил на оффрек встречи с журналистами, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Ни разу нам не говорили, что это невозможно, – Умеров о разрешении на удары вглубь России

"Это выгодно России"

Политик отметил, что в отдельных странах мира есть свои видения относительно того, как завершить войну. В частности, со своей "мирной инициативой" выступили Китай и Бразилия.

Президент рассказал, что предложение этих двух государств было детально проанализировано и обсуждено с партнерами.

Зеленский отметил, что китайско-бразильская инициатива – это просто политический ледокол против любого дипломатического решения в пользу справедливости устава ООН. Кроме того, этот план играет на руку России.



Я не считаю, что это конкретный план, потому что конкретных действий и шагов я там не вижу, а лишь определенное обобщение процессов. За любыми обобщениями всегда что-то скрывают,

– подчеркнул президент.

К слову, ранее уже появилась жесткая реакция Зеленского на китайско-бразильский план. Глава государства откровенно назвал его "деструктивным".