Это политический ледокол, – Зеленский остро о мирных инициативах Китая и Бразилии
Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украине нужен справедливый и стабильный мир. По его мнению, мирный план от Китая и Бразилии этого не предусматривает.
6 сентября во время выступления на экономическом форуме в Италии Владимир Зеленский отметил недопустимости повторения "Минска". По его словам, замораживание конфликта только выигрывает время для врага, чтобы подготовиться к новому этапу агрессии. Эту мысль президент повторил на оффрек встречи с журналистами, сообщает 24 Канал.
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"Это выгодно России"
Политик отметил, что в отдельных странах мира есть свои видения относительно того, как завершить войну. В частности, со своей "мирной инициативой" выступили Китай и Бразилия.
Президент рассказал, что предложение этих двух государств было детально проанализировано и обсуждено с партнерами.
Зеленский отметил, что китайско-бразильская инициатива – это просто политический ледокол против любого дипломатического решения в пользу справедливости устава ООН. Кроме того, этот план играет на руку России.
Я не считаю, что это конкретный план, потому что конкретных действий и шагов я там не вижу, а лишь определенное обобщение процессов. За любыми обобщениями всегда что-то скрывают,
– подчеркнул президент.
К слову, ранее уже появилась жесткая реакция Зеленского на китайско-бразильский план. Глава государства откровенно назвал его "деструктивным".