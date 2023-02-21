Китай передал Киеву ключевые пункты своего мирного плана
Китай поделился с украинской стороной ключевыми пунктами мирного плана КНР. В МИДе сразу подчеркнули, что для Украины приоритетной остается та формула мира, которую продвигает Владимир Зеленский.
Во время брифинга после встречи Украина-НАТО-ЕС Дмитрий Кулеба сообщил, что член политбюро ЦК Компартии Китая Ван поделился с украинской стороной ключевыми пунктами мирного плана КНР. Об этом пишет 24 Канал.
Смотрите также Россию надо выгнать из ООН: как можно этого добиться за почти год полномасштабной войны
Что рассказал Кулеба о плане мира КНР
Дмитрий Кулеба рассказал, что знаком с основными элементами мирного плана КНР, однако ему нужно изучить все детали.
Министр иностранных дел добавил, что ему уже не терпится почитать этот текст.
Я ожидаю с нетерпением получить текст. Необходимо изучить детали. Когда мы получим этот документ, мы его изучим подробно и посмотрим, какие есть выводы,
– сказал глава МИД.
При этом Кулеба подчеркнул, что приоритетной для нашей страны остается именно формула мира, которую продвигает президент Владимир Зеленский.
Что известно о "мирном плане" Китая
- Во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван И в очередной раз заявил, что войну в Украине необходимо немедленно завершить путем переговоров с агрессором. Он также добавил, что в Китае готовят мирную инициативу для России и Украины.
- Тогда министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал это следующим образом: "Какой бы план не появился из разных уголков мира, мы должны всегда фокусироваться на одной вещи: даже если мы очень устали, мы не должны устать бороться за свободу".
- Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала намерение Китая представить свой мирный план, но исключила возможность любых территориальных уступок в пользу России. Хотя план Китая еще неизвестен, она сразу подчеркнула, что все требования прекратить войну путем территориальных уступок Украиной неприемлемы.
- В тот же день Дмитрий Кулеба дал четкий сигнал, что Украина хочет, чтобы Китай сыграл свою роль в сдерживании России. Глава украинского МИД подчеркнул, что никакие компромиссы относительно территориальной целостности Украины или какой-либо другой страны мира невозможны.
- 19 февраля Кулеба и Ван И пообщались лично. Как сообщил впоследствии Дмитрий Кулеба, они пришли к согласию в том, что территориальная целостность является сверхважной для обеих стран.