"Мирный план" Китая и "компромат" на Лукашенко: интервью с Михаилом Подоляком

Несмотря на любые инициативы Китая, только Украина может решать условия мира с Россией. После войны мир узнает много интересной информации об участии в ней белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом и многом другом советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал в стриме 24 Канала нашей Екатерине Соляр. Первую часть интервью мы уже публиковали раньше, ее можно прочесть – по ссылке.

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Что нужно Украине для победы

На днях ГУР опубликовало пост о пилотах-разведчиках, выполняющих боевые задания на всех участках фронта. Было фото разведчиков на фоне многоцелевого вертолета, который называется "Черный ястреб". Официально о передаче таких американских вертолетов не сообщалось. Сразу возникает вопрос – у нас есть эти вертолеты или нет?

Если ГУР МО показывает, то у нас это есть. Главное управление разведки демонстрирует, что мы имеем гораздо больший объем сотрудничества на разных уровнях.

Не все нужно показывать, но ГУР таким образом зафиксировало, что не нужно обращать внимание на информационные компоненты, которые говорят о том, что нам не будут или не хотят что-либо давать или будут затягивать предоставление того или иного инструмента войны.

Война – это логика и математика. Необходимы определенные инструменты для выполнения боевых задач на соответствующем этапе войны. Сегодня этап войны крайне важен.

Сейчас или мы дальше контролируем инициативу и планируем контрмеры по деоккупации наших территорий. Или Россия перехватывает инициативу, и мы находимся в тотальной обороне. Нам это невыгодно. При обороне Россия не будет существенно продвигаться вперед, но это будет немного деморализовать наше общество и затягивать конфликт как таковой.

Но для того, чтобы эффективно поработать сегодня против России по поводу ее намерений наступать, нам нужны инструменты. Мы это можем не показывать, но для нас важны на этом этапе такие средства.

Много снарядов тяжелых калибров . В частности, калибра 155 миллиметров. Это ключевой инструмент, который дает возможность вести контрбатарейную работу и уничтожать российскую пехоту, эту мобилизованную и зэковскую массу, которая наступает без непосредственного контактного стрелкового боя. Это очень важно для нас – для минимизации наших потерь и для того, чтобы уничтожать гораздо больше врагов, чем это можно сделать в контактном бою.

. В частности, калибра 155 миллиметров. Это ключевой инструмент, который дает возможность вести контрбатарейную работу и уничтожать российскую пехоту, эту мобилизованную и зэковскую массу, которая наступает без непосредственного контактного стрелкового боя. Это очень важно для нас – для минимизации наших потерь и для того, чтобы уничтожать гораздо больше врагов, чем это можно сделать в контактном бою. Дальнобойные ракеты . Они позволяют уничтожить артиллерийские склады на расстоянии 100 и более километров, а также места концентрации мобилизованных, куда их подвозят, собирают в группы и уже отправляют непосредственно на поле боя, и таким образом снизить на 30 – 40% возможности российской армии. И самое главное – уничтожить логистическое обеспечение первых порядков фронта, то есть подвоз техники, комплектующих, снарядов и живой силы.

. Они позволяют уничтожить артиллерийские склады на расстоянии 100 и более километров, а также места концентрации мобилизованных, куда их подвозят, собирают в группы и уже отправляют непосредственно на поле боя, и таким образом снизить на 30 – 40% возможности российской армии. И самое главное – уничтожить логистическое обеспечение первых порядков фронта, то есть подвоз техники, комплектующих, снарядов и живой силы. Третья составляющая, которая нам нужна здесь и сейчас – это беспилотники , позволяющие минимизировать негативные последствия для использования артиллерии Они нужны для того, чтобы стрельба была гораздо более точной и экономной.

, позволяющие минимизировать негативные последствия для использования артиллерии Они нужны для того, чтобы стрельба была гораздо более точной и экономной. Бронетехника , которая обеспечит поражение оборонных фортификаций России и масштабирование нашего контрнаступления.

, которая обеспечит поражение оборонных фортификаций России и масштабирование нашего контрнаступления. Авиация, о которой сейчас активно все говорят. Сегодня есть определенные политические заявления: "Не будем давать" или "Будем давать позже, после войны". Такие заявления, пожалуйста, воспринимайте спокойно, потому что это и есть переговорная работа. Для того чтобы выйти на определенные логистические решения, нужно провести работу: объяснить, почему F-16 нужны, чтобы закрыть небо от баллистических ракет, и почему штурмовая авиация нужна, чтобы уменьшить потери живой силы. Ведь для нас люди – это ценность, в отличие от России.

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Последствия "мира" на условиях России

Мы в Украине принимали президента США, делегацию из Израиля, а также представителей Италии, Испании. Все едут в Украину, чтобы выразить свою поддержку и почувствовать силу духа украинского народа и чтобы здесь в Киеве сообщить об очередной помощи, которая будет передаваться или уже передана Украине.

А в это же время я наблюдала за моментом, как в России очень радовались тому, что к ним приехал китайский дипломат Ван И. Они радовались-радовались, а в итоге по результатам визита появилась лишь информация, что Ван И поблагодарил россиян за то, что они хотят или могли бы, как сказал Ван И, говорить с Украиной о мирных переговорах.

Также Китай анонсировал свою позицию по поводу войны в Украине. Они предоставят нам какие-то шаги или определенный мирный план. Что это за план и насколько он нам интересен?

Есть много разных планов. Были разные страны, которые предлагали свои посреднические услуги и даже писали планы. Особенно весной – летом 2022 года появлялись концепции мирного урегулирования. Давайте посмотрим, что скажет Китай.

Любое суверенное государство вправе выступать с теми или иными инициативами. Кстати, это немного странно смотрится. Ведь война идет между Украиной и Россией. И именно Украина должна решать, что и как делать, а не кто-то другой, у которых есть свои интересы.

Это война не где-нибудь на нейтральной территории. Это не Украина напала на Россию. Не может быть никакого мирного плана, когда стране, на которую напали, говорят: "Смотрите, вас там еще немного подрежут, вам там еще разрушат Бахмут, а вы на это согласитесь и потерпите немного. У вас там еще пару десятков тысяч людей ракетами поразят, а после этого вы, наверное, можете согласиться. Это очень интересное предложение мира. Вы отдадите свои территории, потому что это мир. Это же крутой мир будет".

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Мне кажется, что нужно иметь определенную интеллектуальную несостоятельность, чтобы не постичь этого. Если страна готова умирать за свою свободу и за право быть тем государством, которым она хочет быть, не мешай. Есть возможность помогать, потому что это юридически корректно – помогать государству, которое в рамках международного права защищает свою территорию.

И выглядит совсем иным образом, если ты поддерживаешь агрессора, нарушающего международное право. Это будет означать, что ты готов нарушать международное право. Нужно ли тебе это стратегически? Особенно поддерживать страну, которая исторически мертва.

То есть Россия в таком виде существовать в любом случае не будет. Выгодно ли стратегически тому же Китаю или любой другой стране поддерживать умирающую империю, которой не позволят отвечать за акт геноцида? Это ведь очевидные вещи.

Вы хотите иметь большой объем торговли, например, с глобальными рынками, дальше технологически развиваться, быть глобальным игроком. Зачем поддерживать страну, которая, очевидно, нарушает все международное право и ломает систему глобальных взаимоотношений? Это выглядит несколько странно.

Относительно нас. А как можно предложить после года войны стране, которая умирает на поле боя, и говорит об этом откровенно, что мы будем воевать ровно столько, сколько нужно, чтобы освободить свою территорию? Потому что для нас неосвобождение территорий будет означать не трехдневный, а трехлетний проигрыш.

Если россияне не проиграют, не будут платить репараций, не будут отвечать за уголовные производства за свои преступления, то тогда Россия будет считать, что она не просто выиграла, а триумфально выиграла, выдержала войну с Европой, США, получила прибыль в этой войне, индульгенцию за массовые убийства населения другой страны.

Что будет дальше делать Россия? Россия будет дальше атаковать Европу, уничтожит украинскую государственность. Потому что, получив мир в обмен на территории, у нас будет большое количество политических убийств.

Россия будет здесь в ДРГ отправлять и убивать людей. Россия абсолютно не будет учитывать протесты политических элит других стран. Будет очень большое количество терактов в Украине, потому что Россия будет говорить: "Да нет, это после войны нацисты сами себя подрывают".

Из Украины убегут деньги, потому что нельзя развивать бизнес там, где нет рынка. Сюда не вернутся люди, а наоборот – будут уезжать из Украины, потому что нельзя жить в стране, которая не гарантирует безопасность. Таким образом мы умрем через определенный промежуток времени.

Это "золотая мечта" России. Они понимают, что в рамках боевого столкновения они ничего не получат, но получат в рамках "прекрасного мирного плана": заморозить войну, снизить интенсивность боевых действий и зафиксировать линию разграничения. У меня вопрос. Нас искренне считают людьми, которые этого не понимают?

Обращение Зеленского к Китаю по поводу "мирного плана": смотрите видео

У нас есть линия разграничения. Если они будут ее соблюдать, это будет хорошо, у нас не будет к ним вопросов. Она называется граница 1991 года.

У нас будет очень много вопросов к ним и относительно зоны демилитаризации у границ, и относительно репараций, и военных преступлений, и других проблем: экологических, радиационных, нуклеарных.

У нас будет очень много судебных процессов: ответственность за уничтожение бизнеса в Крыму, депортация детей, гуманитарные составляющие и другие.

Мы сейчас откровенно говорим. Эта война не закончится тем, что мы сделаем вид, что ничего не помним, как в 2014 году. Нет, сейчас все должны помнить, структурировать, фиксировать в рамках уголовных производств, информационных производств. Мы должны поименно зафиксировать всех пропагандистов как авторов геноцида, конкретных командиров разных звеньев как авторов убийств.

Кстати, о Крыме. Говорят, что на всех крымских радиостанциях раздалось обращение Буданова. Я бы не обратила на это внимание, потому что Крым – это Украина, ничего удивительного там нет. Но говорят, что прозвучало даже в Москве и Краснодаре. Основное послание: Украина скоро вернется, а все предатели будут ликвидированы. Если вдруг они этого еще не поняли.

Мы об этом уже официально говорим. Смотрите, они думали, что царствовали там 8 лет. Кстати, конкретные фамилии известны: Константинов, Аксенов. Люди, которые имели там по полтора процента популярности в свое время своей пророссийскостью, когда там еще была Украина. Сейчас они царствовали. Мне кажется, что если ты же воцарился, ограбил людей, то, наверное, у тебя будут проблемы очевидные.

К примеру, тот же Аксенов сегодня делает заявления, что там везде строят оборонную инфраструктуру для "защиты Крыма".

В них вчера даже "Лужники" под "Панцирями" праздновали геноцид.

Война такого типа странная. Я для России это говорю. Если ты думал, что придешь кого-то вырезать и не получишь ответный удар для себя, то ты ошибаешься. Война такой интенсивности однозначно будет на территории России иметь огромные последствия.

Количество инцидентов, эксцессов уже сегодня втрое возросло по сравнению с таким же интервалом год назад. Я имею в виду разные взрывы, там взрываются нефтеперерабатывающие заводы, торговые центры, стратегические объекты. Это последствия войны. Железные дороги блокируются, потому что выходит из строя система контроля. Всё это происходит в России. Это прямые последствия войны.

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И это будет существенно ухудшаться. Тогда они могут собраться у себя в "Лужниках" на концерте после того, как все это, конечно, перестанет функционировать как государство. И чтобы отметить конец России.

"Компромат" на Лукашенко

Кстати, перед выступлением на "Лужниках" там, кажется, еще выступление Лукашенко было. Он там в очередной раз рассказывал о том, что какие-то генералы из Украины звонили по телефону ему в первые дни полномасштабного вторжения и почти на коленях, не знаю, как он увидел это по телефону, просили остановить его эту войну.

Именно поэтому он позвонил президенту Зеленскому и уговорил его прислать делегацию для первых "мирных переговоров". Правда, делегация из России ждала нашу делегацию три дня, а потом он уговаривал их уже.

Не повезло Лукашенко. Я ведь был непосредственно в этих процессах. Он, конечно, может написать фантастические мемуары. В прямом смысле такое фэнтези о том, какую роль он играл в начале войны и так далее. Никто не звонил и тем более на коленях не мог просить что-нибудь у господина Лукашенко.

Но пусть продолжает это говорить. За этим очень интересно наблюдать. Я думаю, что после войны мы проанализируем все действия, которые были в первые дни, середине, конце войны, и кто какую роль играл. Кстати, это будет очень интересно, важно и показательно.

Поверьте мне, я многое знаю из того, что происходило. Меня удивляет, как люди не понимают, что мир цифровой сегодня. В цифровом мире все фиксируется: все действия, слова.

У Лукашенко мир не такой цифровой.

Ладно, но это будет интересно. После войны с ним будем разговаривать. Интересно бы поговорить после того, как Россия проиграет.

У него, видите ли, карта с четырьмя "направлениями", а то какие-то вымышленные и только ему известные украинские генералы, которые просят чего-то у Лукашенко повлиять на Путина или на кого-то, чтобы остановить войну. Давно о нем не говорили.

Я даже название могу дать: "генералы картофельных полей".

Нынешней России больше никогда не будет

Я подумала о том, что за этот год в каких условиях оказалась не только Украина, но и Запад в целом. Мы всегда говорим о том, что мы являемся тем рубежом между варварами и цивилизованным миром. Но и Запад сейчас не столь свободен, как был год назад. Он сейчас зажат сейчас как будто между двух стен или камней, из которых может вылететь искра.

С одной стороны, они понимают, что Россия ядерное государство. И оружием по меньшей мере раз или два в месяц пытаются потрясти. Поэтому дать распаться России означает, что ядерное оружие могут растянуть новые формирования, которые могут возникнуть там. За что они так переживают.

А с другой стороны, они не могут проиграть России, потому что Россия поставила в те условия, что воюют со странами Запада, НАТО. Это значит, что Россия выиграет у Европы. И этого они не могут себе позволить.

Это сложный вопрос. Но мы сейчас разберем. Первое. Нельзя стоять на пути исторического объективного процесса. Россия в таком виде существовать в любом случае не будет. Путин не станет нескончаемым фаворитом данной страны. Безусловно, Россия не может диктовать условия мира. Это очевидно. Исторический процесс необратим.

Россия неконкурентна. Она накопила такое количество противоречий, даже внутренних, что она должна разорваться. Это объективно. Надо просто контролироваться сделать этот процесс.

Для этого нужно, чтобы Украина выиграла. Тогда в России начнется определенный процесс. Может быть, ряд этнических территорий отойдет или они пропишут не федерацию, а конфедерацию. Нет разницы. Но над арсеналом контроль будет.

Об использовании этой терминологии. Этот субъект по фамилии Путин поздравлял со странным праздником 23 февраля. Это – праздник проигрыша советской армии в 1918 году. Великолепный праздник. Выдается абсолютно аутентичное именно для этой России. Она всегда празднует свои проигрыши, выдавая это за какое-нибудь празднование.

Он сегодня опять говорит. Говорит, что "мы здесь шота… У нас триада. Ядерная триада. Сармат, Циркон и так далее". Вы понимаете, в каком состоянии находится этот человек? Он пришел, проигрывает войну, но с этими понтами сегодня говорит своему обществу, что у них есть ядерное оружие.

Но ты скажи своему обществу, почему проигрываешь обычную войну маленькой стране? Имею в виду сопоставимо территориально с Россией. Это объясни. А не рассказывай о ядерной триаде.

Расскажи, какой ты герой – отправляешь миллион людей, они проигрывают войну, а ты после этого говоришь, что у тебя "Циркон" есть. Ну, это очень круто.

Было желательно, что это понтовое общество наконец-то начало спрашивать: "Да ты же там бравировал, что ты придешь и за 3 дня всех наваляешь. Мы же здесь Берлин хотели за 4,5 дня на танках доехать. Наших "Искандеров" все боятся. Да иди объясняй, почему ты круто так воюешь".

Но между тем. Вернемся к ключевому. Исторический процесс – объективная составляющая. Надо не мешать ему.

И тут перехожу ко второму. Сегодняшний кризис. Гигантский, глобальный кризис. Не только война, а все последствия. Все вокруг этой войны. Переформатирование глобального пространства – политического, информационного в этой войне – следствие отложенных решений.

Конфуз с российским "Сарматом": смотрите видео

Понимаете, отложенные решения. Неверные решения были. Или отложенные. Когда вы неправильно оценили, что есть постсоветская Россия. Когда начали играть с 1997 года с тем, что Россия может быть членом НАТО. Когда вы послушали странную проповедь Путина на Мюнхенской конференции безопасности 2007 года.

Если вы не обратили внимание на то, что Россия делает в Центральной Африке. Если вы не обратили внимание на распространение ЧВК "Вагнера" по миру, которое вырезало голову в прямом эфире людям. Если вы не обратили внимание на то, что Россия вошла в Грузию.

Более того, вы еще и испугали Саакашвили… Помните доклад так называемой группы "Тальелини", которая вышла на то, что вроде бы 25-тысячная грузинская армия спровоцировала 53 или 54-тысячную армию России. Это что? Это что, было странное головокружение?

Они попытались доказать, что это Грузия – не дошло до того, чтобы юридически это зафиксировать – инициировала эту войну.

Вы не реагировали на то, что Россия делала в Беларуси определенное время, поддерживая Лукашенко. Вы не реагировали на то, что Россия вмешивалась в дела тех или иных постсоветских стран в рамках ОДКБ. В частности, Северный Казахстан.

Вы вообще не отреагировали на то, что Россия пришла и забрала Крым. Это были отложенные решения. Не реагировали на то, что Россия финансирует политические партии, попытку переворота в Черногории. И все такое.

Это отложенные решения. Закрытые глаза. Сегодня мне кажется, что политика глобальная изменилась. И это благодаря Украине. Благодаря президенту Зеленскому, который прямо говорит: "А зачем вы закрыли глаза? Вы смотрите, что делает Россия в Украине. Убивает. Давайте не будем делать какие-то абстрактные резолюции о чем-то".

Так же и с МАГАТЭ. Давайте не будем каких-то абстрактных резолюций о чем-то. Давайте о "Росатоме" поговорим. Это конкретный терроризм – захват ЗАЭС.

Это главное. И сегодня мне кажется, что глаза постепенно открываются. И это очень хорошо. Но должны объяснять. Смотрите, дайте объективному историческому процессу дойти до финала. И это тогда ускорит финализацию войны. Не страшитесь того, что будет непременно.

Напротив. Если вы дадите нам скорее оружие, то это скорее закончится с менее разрушительными последствиями. В частности, для России. Потому что мы с вами гуманистические совершенно. Выйдем на границу 1991 года. Остановимся. И будем очень внимательно наблюдать за внутренней трансформацией в России. И потребовать от них 3 вещей.

Первое – юридическая ответственность в полном объеме. Или мы оттуда физически будем забирать сами людей. То есть понятно, что этого Константинова из Крыма придется забрать. Он где-то там спрячется в Мытищах. Мы его оттуда заберем.

в полном объеме. Или мы оттуда физически будем забирать сами людей. То есть понятно, что этого Константинова из Крыма придется забрать. Он где-то там спрячется в Мытищах. Мы его оттуда заберем. Далее. Репарации . Десятилетия. Обязательно, чтобы поколения понимали, что такое война, которую ты начал и которую должен оплатить по факту.

. Десятилетия. Обязательно, чтобы поколения понимали, что такое война, которую ты начал и которую должен оплатить по факту. Третье. Покаяние. Мы хотим покаяния. Масштабного. Понятного нам. То, что не было сделано в 1991 году. При Советском Союзе. За геноцид советского типа. Сейчас мы хотим прощения за геноцид русского типа. Полностью. Обязательно. Конкретно, добросовестно, массово, масштабно. И это изменит тогда ощущение мира как того, что мир живет в определенных правилах.

Выход России из ДНСО

Господин Михаил, вот этот выход или приостановка Россией участия в Договоре о стратегическом наступательном вооружении. Он мне очень сильно напомнил о выходе из зерновой сделки, что "мы уходим, но остаемся". Мне было похоже на это. Неудачный ядерный шантаж?

Вы абсолютно правы. Мы выходим, но не выходим. И на следующий день после заявлений для внутреннего рынка, сделанных Путином, вышли представители МИД и сказали, что "да, мы не выходим, мы приостанавливаем. Но это не означает увеличения носителей, не означает отказ от взаимного контроля. Это означает паритетность ядерную".

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И стандартный набор слов, которые есть в СНВ-3, что нет. В любом случае должны понимать, что это только информационная составляющая. Совершенно примитивная, предполагаемая информационная составляющая.

Давайте я задам немного другой вопрос. Вообще, а что он должен говорить? Вообще, что он должен сказать? Что он должен своему странному народу сказать?

Видите ли, даже говорили о том, что может сказать, что "присоединяет" Абхазию и Южную Осетию. Потому что побед в Украине нет. Но даже на это не отважился.

Потому что Абхазия сказала, что не предусмотрено, что они будут частью России. У них типа суверенная территория. Между тем, это вопрос Грузии. Пусть решают.

Но между тем. Путину нечего говорить. Он же не будет повторно говорить, что "мы здесь какие-нибудь новые регионы…", потому что там эти "новые регионы" постепенно Украина возвращает. Он ведь не будет это говорить.

Он не будет говорить, что так круто воюет, что там 140 тысяч погибших. На мой взгляд, их больше. На мой взгляд, их гораздо больше.