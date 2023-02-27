В "мирных инициативах" Китая есть позитив для Украины, – Шейтельман

24 февраля Китай представил свой "мирный план" по урегулированию войны в Украине. По его поводу высказался Президент Украины Владимир Зеленский. Он не считает инициативу КНР "мирным планом", но видит в них положительные вещи.

В этом предложении Китая не только нет ничего плохого для Украины, но и много положительного, если соответственно взглянуть на него. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Он считает, что эту инициативу Пекина из 12 пунктов нельзя назвать "мирным планом" – это позиция Китая. Ведь у такой сверхдержавы, как Китай, должна быть позиция по такому важному вопросу, как война между Россией и Украиной.

"Однако Пекин не пытается быть посредником – в Украину не приехал главный дипломат Китая Ван И, не звонили по телефону от Си Цзиньпина", – отметил политтехнолог.

Есть почва для дипломатической игры

Он отметил, что позиция КНР, которая была опубликована 24 февраля, Украина может использовать в собственных интересах.

Вспомните, сколько было споров по поводу того, в какой последовательности должны были быть выполнены пукты "Минских соглашений". И сейчас Украина может отметить, что первый пункт в "мирном плане" Китая - "восстановление территориальной целостности в пределах признанных ООН границ",

– обратил внимание Шейтельман.

По его мнению, Украина может согласиться на этот план, если Россия выполнит первый пункт и выведет свои войска с нашей территории на границы 1991 года. И тогда можно приступать к выполнению следующих пунктов.

"Украина может поддержать план Китая, но если будут последовательно выполняться его пункты. И если еще и США и Европа его поддержат, то и Китай должен будет к нему присоединиться. Здесь есть почва для дипломатической игры. И я уверен, что МИД Украины этим занимается ", – подчеркнул политтехнолог.

Михаил Шейтельман о "мирном плане" Китая: смотрите видео

Украина может включить Китай в сферу своих интересов

В то же время Россия, комментируя инициативы Китая, отмечает, что не видит возможности для переговоров с Украиной.

Но переговоры в "мирном плане" Китая - пункт №4. Пусть россияне выполнят первые три пункта, и тогда дойдет очередь до переговоров,

– подчеркнул он.

По словам собеседника, понятно, что Россия не согласится на этот "мирный план", но это не важно.

Для Украины важно с помощью этого "мирного плана" собрать максимальную коалицию и включить в сферу своих интересов Китай, который в результате переговоров может поддержать украинскую "формулу мира",

– отметил политтехнолог.

Михаил Шейтельман считает, что тогда удастся зажать Россию в угол, отрезать возможность поставки ей вооружения со стороны Китая и полностью изолировать страну-агрессора, в частности, вдоль китайской границы.

"Мирный план" Китая: реакция в мире