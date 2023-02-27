В цій пропозиції Китаю не тільки немає нічого поганого для України, але й багато позитивного, якщо відповідно поглянути на неї. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Він вважає, що цю ініціативу Пекіну з 12 пунктів не можна назвати "мирним планом" – це позиція Китаю. Адже у такої наддержави як Китай має бути позиція з такого важливого питання як війна між Росією та Україною.
"Проте Пекін не намагається бути посередником – до України не приїхав головний дипломат Китаю Ван Ї, не телефонували від Сі Цзіньпіна", – зауважив політтехнолог.
Є ґрунт для дипломатичної гри
Він зауважив, що позицію КНР, яку було опубліковано 24 лютого, Україна може використати у власних інтересах.
Згадайте, скільки було суперечок щодо того, в якій послідовності мали бути виконані пункти "Мінських угод". І зараз Україна може зауважити, що перший пункт в "мирному плані" Китаю – "відновлення територіальної цілісності в межах кордонів, що були визнані ООН",
– звернув увагу Шейтельман.
На його думку, Україна може погодитись на цей план за умови, якщо Росія виконає перший пункт і виведе свої війська з нашої території на кордони 1991 року. І тоді можна братися до виконання наступних пунктів.
"Україна може підтримати план Китаю, але якщо будуть послідовно виконуватись його пункти. І якщо ще й США і Європа його підтримають, то і Китай повинен буде до нього долучитись. Тут є ґрунт для дипломатичної гри. І я впевнений, що МЗС України цим займається", – наголосив політтехнолог.
Михайло Шейтельман про "мирний план" Китаю: дивіться відео
Україна може включити Китай у сферу своїх інтересів
Водночас Росія, коментуючи ініціативи Китаю, зазначає, що не бачить можливостей для переговорів з Україною.
Але переговори в "мирному плані" Китаю є пунктом №4. Нехай росіяни виконають перші три пункти, і тоді дійде черга до перемовин,
– підкреслив він.
За словами співрозмовника, зрозуміло, що Росія не погодиться цей "мирний план", але це не важливо.
Для України важливо за допомогою цього "мирного плану" зібрати щонайбільшу коаліцію і включити у сферу своїх інтересів Китай, який в результаті переговорів може підтримати українську "формулу миру",
– відзначив політтехнолог.
Михайло Шейтельман вважає, що тоді вдасться затиснути Росію у кут, відрізати можливість постачання їй озброєння з боку Китаю і цілком ізолювати країну-агресорку зокрема вздовж китайського кордону.
"Мирний план" Китаю: реакція у світі
- Президент США Джо Байден відкинув запропонований "мирний план" Китаю. Президент США зауважив, що його реалізація піде тільки на користь Росії. Він зазначив, якщо Путін аплодує цьому, то як це може бути добре?
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи "документ з позицією" Китаю щодо війни Росії проти України, наголосив, що Китай не користується великою довірою, тому що не зміг засудити незаконне вторгнення в Україну, а також підписав за кілька днів до вторгнення угоду між президентом Сі та Путіним про безмежне партнерство з Росією.
- У Росії підтримали пропозиції КНР. Речниця російського МЗС Марія Захарова наголосила, що Росія поділяє міркування Пекіна і відкрита до досягнення цілей СВО політико-дипломатичним шляхом. Вона додала, що до "мирного плану" треба дописати кілька пунктів. Зокрема, Захарова вимагає скасувати всі санкції та відкликати всі судові позови проти Росії.