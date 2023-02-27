В цій пропозиції Китаю не тільки немає нічого поганого для України, але й багато позитивного, якщо відповідно поглянути на неї. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Він вважає, що цю ініціативу Пекіну з 12 пунктів не можна назвати "мирним планом" – це позиція Китаю. Адже у такої наддержави як Китай має бути позиція з такого важливого питання як війна між Росією та Україною.

"Проте Пекін не намагається бути посередником – до України не приїхав головний дипломат Китаю Ван Ї, не телефонували від Сі Цзіньпіна", – зауважив політтехнолог.

Є ґрунт для дипломатичної гри

Він зауважив, що позицію КНР, яку було опубліковано 24 лютого, Україна може використати у власних інтересах.

Згадайте, скільки було суперечок щодо того, в якій послідовності мали бути виконані пункти "Мінських угод". І зараз Україна може зауважити, що перший пункт в "мирному плані" Китаю – "відновлення територіальної цілісності в межах кордонів, що були визнані ООН",

– звернув увагу Шейтельман.

На його думку, Україна може погодитись на цей план за умови, якщо Росія виконає перший пункт і виведе свої війська з нашої території на кордони 1991 року. І тоді можна братися до виконання наступних пунктів.

"Україна може підтримати план Китаю, але якщо будуть послідовно виконуватись його пункти. І якщо ще й США і Європа його підтримають, то і Китай повинен буде до нього долучитись. Тут є ґрунт для дипломатичної гри. І я впевнений, що МЗС України цим займається", – наголосив політтехнолог.

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Україна може включити Китай у сферу своїх інтересів

Водночас Росія, коментуючи ініціативи Китаю, зазначає, що не бачить можливостей для переговорів з Україною.

Але переговори в "мирному плані" Китаю є пунктом №4. Нехай росіяни виконають перші три пункти, і тоді дійде черга до перемовин,

– підкреслив він.

За словами співрозмовника, зрозуміло, що Росія не погодиться цей "мирний план", але це не важливо.

Для України важливо за допомогою цього "мирного плану" зібрати щонайбільшу коаліцію і включити у сферу своїх інтересів Китай, який в результаті переговорів може підтримати українську "формулу миру",

– відзначив політтехнолог.

Михайло Шейтельман вважає, що тоді вдасться затиснути Росію у кут, відрізати можливість постачання їй озброєння з боку Китаю і цілком ізолювати країну-агресорку зокрема вздовж китайського кордону.

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