Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він наголосив, що Путін зазвичай "виграє" на тому, що не поспішає, він вважає, нібито в нього ще багато часу.

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Політтехнолог зауважив, що через два роки будуть вибори у США, де можуть не переобрати Байдена, наприклад.

Так думає Путін. А хто для нього Байден, якщо він за два роки може стати ніким, а глава Росії залишиться президентом "найвеличнішої країни". Тому він ніколи не думає "вікнами можливостей",

– припустив Шейтельман.

За його словами, Путін може собі дозволити приймати якісь рішення тоді, коли захоче.

"Можна помітити, наскільки його рішення іноді затягнуті. Наприклад, всі чекали від нього мобілізації в травні, а почалася вона аж у вересні. Тому він і зараз затягує рішення з цим новим наступом", – зауважив експерт.

На його думку, Путін дійсно має в запасі певну кількість військових, яких мобілізували, але ще не використали. Політтехнолог вважає, що Путін це не вирішує, бо хоче побачити, що буде далі, може щось зміниться.

Взагалі я не бачу передумов до якісно нового наступу, лише кількісно – наприклад, на Бахмут чи Соледар можуть кинути ще більше військових. Але я не вірю, що вони почнуть наступати інакше – висаджувати десант в Одесі чи йти на Київ,

– заявив Шейтельман.

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Він зауважив, що немає підготовки для цього. "Минулий раз підготовка до повномасштабного наступу тривала півроку. Тож, якщо вони лише зараз починають її, то це варто чекати аж через півроку?", – запитує політтехнолог.

За його словами, у найближчий місяць можна чекати лише посилення тих бойових дій, які є сьогодні, але не нового масштабного наступу.

Росія не готує якісно новий ідей (для наступу – 24 Канал), вона кидає "запасних" у ті ж точки, які зараз гарячі на фронті,

– відповів Шейтельман.

До слова, міністр оборони Олексій Резніков раніше зауважив, що 24 лютого окупанти можуть здійснити новий потужний наступ, але вже не з Білорусі, а на Донбасі та Півдні України.