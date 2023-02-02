Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он подчеркнул, что Путин обычно "выигрывает" на том, что не спешит, он считает, что у него еще много времени.

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Политтехнолог отметил, что через два года будут выборы в США, где могут не переизбрать Байдена, например.

Так думает Путин. А кто для него Байден, если он через два года может стать никем, а глава России останется президентом "величайшей страны". Поэтому он никогда не думает "окнами возможностей",

– предположил Шейтельман.

По его словам, Путин может себе позволить принимать какие-либо решения тогда, когда захочет.

"Можно заметить, насколько его решения иногда затянуты. Например, все ждали от него мобилизации в мае, а началась она только в сентябре. Поэтому он и сейчас затягивает решение с этим новым наступлением", – заметил эксперт.

По его мнению, у Путина действительно есть в запасе определенное количество военных, которых мобилизовали, но еще не использовали. Политтехнолог считает, что Путин это не решает, потому что хочет увидеть, что будет дальше, может что-то изменится.

Вообще я не вижу предпосылок к качественно новому наступлению, только количественно – например, на Бахмут или Соледарь могут бросить еще больше военных. Но я не верю, что они начнут наступать иначе – высаживать десант в Одессе или идти на Киев,

– заявил Шейтельман.

Шейтельман о новом наступлении и помощи от партнеров: видео



Он отметил, что нет подготовки к этому. "В прошлый раз подготовка к полномасштабному наступлению длилась полгода. Так что, если они только сейчас начинают ее, то это стоит ждать через полгода?", – спрашивает политтехнолог.

По его словам, в ближайший месяц можно ожидать лишь ужесточения тех боевых действий, которые есть сегодня, но не нового масштабного наступления.

Россия не готовит качественно новый идей (для наступления – 24 Канал), она бросает "запасных" в те же точки, которые сейчас горячие на фронте,

– ответил Шейтельман.

К слову, министр обороны Алексей Резников ранее заметил, что 24 февраля оккупанты могут осуществить новое мощное наступление, но уже не из Беларуси, а на Донбассе и на юге Украины.