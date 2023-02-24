Вирус Путина долетел в Китай, – политолог о "мирном плане" Пекина

24 февраля Китай презентовал так называемый "мирный план" по войне России против Украины. Это довольно низкокачественный документ. А Китай находится на так называемой "растяжке".

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. По его словам, Пекин сейчас находится на большой растяжке. Краеугольным камнем всей внешней политики Китая является территориальная целостность и суверенитет. Это связано с Тайванем, который они хотят вернуть себе.

К теме Новая игра: Китай может усилить поддержку России и передать сигнал США

Исходя из такой логики, они должны поддерживать Украину. Ведь Украина – предмет агрессии со стороны России. Но, к сожалению, руководство Китая находится в ловушке, которую они сами создали. Не без помощи России. Уверен, что Россия здесь работала. И могла убедить китайцев, что Украина – не государство, а мятежная провинция. По такой логике Китай может поддерживать Россию,

– отметил Задорожный.

Китай становится похожим на Россию

Как отметил Загородний, с приходом Си Цзиньпиня Китай отошел от идеологии, которую пропагандировал бывший руководитель Китая Дэн Сяопин – проводить внешнюю политику максимально деидеологизированно. С приходом Си он начал продвигать линию Мао Цзэдуна, заключающуюся в соревновании систем.

За 10 лет Си Цзиньпинь практически нарушил все каноны, которые закладывал Дэн Сяопин. Первый сделал себя фактически пожизненным руководителем, а также публично пренебрежительно отнесся к предшественнику Ху Цзиньтао. И это в стране, где особенно ценится уважение к старшим и предшественникам.

К сожалению, Китай, по моим наблюдениям, становится похожим на Россию. Там есть единоличный лидер. И возможность ошибки резко возрастает, как и в России. Они также становятся заложниками собственной риторики национализма, пропагандируемой 20 лет. У россиян – "нас унижали после 1991 года", у китайцев – "нас унижали весь 19 век",

– рассказал Загородний.

Из-за этих проблем Китай действительно способен совершить ошибку и начать поставлять оружие России, которое может закончить санкциями от США и ЕС. Это однозначно приведет к экономическому кризису. А на этом фоне Китай может совершить еще одну ошибку и начать военный конфликт. Это понимают и Япония, и Южная Корея и Тайвань, поэтому усиленно вооружаются.

Он подчеркнул, что в целом "мирные инициативы" – очень низкокачественный документ, где много разногласий. Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет стран, но хочет изменить мировой порядок и не говорит о наказании агрессора.

Это еще раз доказывает, что коллективное руководство, признаки демократии спасают от ошибок и зависимости от одного человека. К сожалению, Китай этой своей позицией принял сторону России. И вирус Путина долетел в Китай,

– считает Загородний.

Может ли Китай помочь России в войне: смотрите видео

Какие глобальные планы Китая

Похоже, Китай пытается построить альтернативный антизападный мир, куда могут войти страны Латинской Америки и в целом глобального Юга. Но все будет построено не на идеологии, а просто на реваншизме. Однако здесь Китай, как считает Задорожный, совершил фальстарт.

Слишком рано для Китая пугать Запад, где сейчас массово разворачивается военная промышленность. А если еще и промышленность США перейдет в режим "арсенала демократии"… Китай не сможет соревноваться, ведь в них преимущественно все скопировано или базировано на советском оружии.

– рассказал Задорожный.

Логично было бы дать Западу помочь Украине разгромить Россию. А по меньшей мере через 30 лет, когда Запад снова расслабится, предпринять определенные шаги.

"Мирный план" от Китая: коротко