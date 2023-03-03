Политика искривленных зеркал: чего не хватает в "мирных инициативах" Китая

"Мирный план", который предложил Китай для прекращения войны России с Украиной – не план, а позиция относительно войны. Эти пункты не являются реальными шагами, но отражают видение Китая окружающего мира.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Семенюк. По его словам, Китай хочет стать "иконой" авторитарного мира в противовес лидерству США в демократической части планеты.

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Китай показал свою позицию

Тарас Семенюк считает, что "мирный план" Китая – это позиция и четкая демонстрация того, как КНР видит окружающий мир. Если бы в Пекине действительно хотели бы завершение войны, то там бы назвали четкие шаги, за которыми следует следовать, чтобы закончить войну.

Эта политика – это политика искривленных зеркал. Мне кажется, что Китай может больше, чем просто давать какие-то общие понятия происходящего вокруг света.

– сказал политолог.

Также в этой позиции нет четкого определения, кто агрессор, а кто жертва.

Без четкой позиции не только Китай

"Это фундаментальное, чего не хватает сегодняшнему международному сообществу. Отдельным ключевым странам. Я говорю не только о Китае, я говорю об Индии, Ватикане, о Папе Римском, который тоже не имеет четкой позиции", – сказал Семенюк.

Он также добавил, что в социальной доктрине католической церкви четко определено, что в случае нападения на какую-либо страну она должна защищаться с оружием в руках.

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Политолог убежден, что Китай – это страна, позиционировавшая себя как гегемон, но теперь она скатывается к абстрактной позиции в вопросе определения инициатора войны.

"Китай мог четко определить, что Россия - агрессор и она повлекла за собой войну и нарушение всего мироустройства, а не спихивать на НАТО и говорить, что жертва виновата в том, что ее изнасиловали", – отметил Семенюк.

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