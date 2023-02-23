"Мирный план" в тумане войны: какие цели преследует Китай и как хочет использовать Россию

Полномасштабная война в Украине приблизилась к своей годовщине, разделяя мир во взглядах на завершение конфликта. Президент США Джо Байден совершил исторический визит в Киев, уверяя украинцев в устойчивой поддержке со стороны Вашингтона и подчеркнув единство Запада. Китай анонсирует крупный "мирный план", якобы способный завершить войну с учетом интересов всех сторон.

Попытка Китая присоединиться к завершению войны в Украине прямо коррелирует с заявлениями Пекина о развитии двухполярного мира. Выступая с позиций миротворца, Китай пытается перетянуть на свою сторону большее количество стран, которые испытывают на себе побочные последствия от войны в Украине, в то же время выставляя Запад разжигателем конфликта. 24 Канал подробно проанализировал амбиции и цели Пекина.

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"Мирный план" – что с ним не так

Потребовался почти год полномасштабной войны в Украине, чтобы Китай наконец-то понял, что этот конфликт является большой проблемой не только для Украины, России и Европы, но и для всего мира. Во время Мюнхенской конференции по безопасности, главный дипломат Китая Ван И объявил, что Китай будет активно приобщаться к попыткам закончить войну и даже предложит собственный "мирный план", который лидер Китая Си Цзиньпин планирует подробнее изложить 24 февраля – к годовщине полномасштабной войны.

Проблема в том, что. Китай по-прежнему получает большие прибыли, закупая дешевые российские энергоносители и увеличив товарооборот между странами до рекордных 190 миллиардов долларов в год.При этом,. Вдобавок, сразу после конференции по безопасности Ван И посетил Москву, подтверждая слова Путина о том, что российско-китайские отношения выходят на новый стратегический уровень.

Окутанный туманом "мирный план" Китая был осторожно воспринят главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Он заявил, что украинские дипломаты подробно изучат предложение китайской стороны и впоследствии дадут свое заключение. При этом, Владимир Зеленский дал более резкую оценку миролюбивых намерений Китая и подчеркнул, что у Украины есть собственная "формула мира", согласно которой будут учтены все законные и справедливые интересы Украины.

Мы заинтересованы, чтобы все государства – европейские, всего мира, безусловно, Индия, Африка, Китай – были вовлечены в то, чтобы закончилась эта война, чтобы поддерживать нашу, мне кажется, справедливую формулу мира,

– заявил Владимир Зеленский.

Следует отметить, что "мирный план" Китая пока еще не был представлен в полном объеме. По словам бывшего главы МИД Украины Павла Климкина, возглавлявшего ведомство с 2014 по 2019 год, этот процесс должен состоять минимум из трех вещей:

Первый, это документ об "Основах глобальной безопасности", обнародованный МИД Китая, над которым они работали уже несколько месяцев. Вторым элементом будет речь лидера Китая Си Цзиньпина, которая ориентировочно может прозвучать 24 февраля, а затем еще специальный документ, посвященный российско-украинской войне. Поэтому об этом плане можно будет с уверенностью говорить только когда мы увидим все эти элементы. Как я слышу из разных источников, их будет даже больше, чем тех, что я уже перечислил,

– заявил Павел Климкин в эксклюзивном комментарии 24 Каналу.

Как Китай хочет усилить собственные международные позиции

Момент, который Китай избрал для мирных предложений, говорит об определяющем времени для будущего развития международных отношений. Украина и Запад подчеркивают, что война подходит к своему решающему этапу. Визит президента США Джо Байдена в Киев и его громкая речь на следующий день в Варшаве свидетельствует о том, что Вашингтон серьезно пересматривает свою будущую стратегию, которая уже сегодня оказывает влияние на поставку оружия для Украины и объявления новых пакетов финансовой и военной поддержки.



Встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским в Киеве / фото ОП

В то же время и сам Китай, который все это время пытался оставаться как можно дальше от вмешательства в российско-украинскую войну, пытается в конце концов принять участие в будущем процессе ее завершения. Это означает, что Китай осознает все глобальные последствия, которые будут происходить в послевоенное время, а потому пытается усилить свои позиции.

На фоне всех прочих событий мы входим в новый этап войны, это геополитический этап, где активно будет играть Китай, возможно активизируются другие страны, которые сегодня внимательно смотрят за развитием событий,

– подчеркнул Павел Климкин.

Первый фактор, которым может руководствоваться Китай, – желание оставаться актуальным на мировой арене. Демонстрация того, что Пекин тоже большой игрок, способный влиять на результаты мировых событий. Такую тенденцию Китай преследует последние 20 лет. За это время он серьезно увеличил свой вклад в международные гуманитарные программы, а также Пекин является крупнейшим участником миротворческих контингентов ООН среди всех постоянных членов Совета Безопасности. Таким образом, Китай пытается еще больше продемонстрировать себя как второй центр силы в мире.

Кроме того, Китай может ощущать приближение поражения России в войне, а значит своими предложениями пытается сохранить то, что останется от путинского режима, опасаясь, что переориентация России на Запад, по результатам ее поражения, приведет к огромной куче проблем уже для самого Китая. Даже в диалоге с главой МИД России Сергеем Лавровым, Ван И подчеркнул, что международная ситуация может вдруг измениться, однако и отметил желание дальнейшего сотрудничества.

Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай готов поддерживать здоровый импульс развития по новой модели отношений с Россией.

– сказал Ван И Лаврову.

Несмотря на то, что у России очень мощная зависимость от Китая, как главного экономического партнера, сам Китай, углубляя эти отношения, так же попал в определенную зависимость от Москвы. Сегодня Россия отправляет Китаю полтора миллиона баррелей нефти, а вместе с этим перекачивает огромные объемы природного газа и другого важного сырья.

С одной стороны, Путин и его режим становятся не просто младшим партнером, а покоренным партнером Китая и фундаментально зависимым, но, с другой стороны, парадоксальным образом Китай становится зависимым от России. То есть любые проблемы Москвы могут напрямую повлиять на китайскую экономику, обеспечение полезными ископаемыми и даже национальную безопасность Китая,

– заявил Павел Климкин.

На Западе все еще скептически воспринимают возможности Китая выступать с позиций нейтралитета. Если даже последовать примеру Турции, которая с одной стороны не присоединилась к санкциям против России, а с другой все же поставляла Украине оружие для защиты от захватнических намерений Кремля. В то время как Китай лишь ограничивался заявлениями о территориальной целостности Украины, признавая Россию одним из своих главных стратегических партнеров.

Нам нужны дополнительные доказательства того, что Китай не сотрудничает с Россией, и мы сейчас этого не видим.

– сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен, встретившись на полях Мюнхенской конференции с главным дипломатом Китая Ван И, обвинил Пекин в намерениях поставлять летальное оружие России и предупредил о "серьезных последствиях", если это произойдет. Ван И в очень жесткой форме ответил Блинкену, что Соединенные Штаты не могут указывать Китаю, как им развивать отношения с Россией, но в то же время и опроверг какие-либо поставки летального оружия для российской армии.

Для чего главный дипломат Китая уехал в Москву

Первый дипломат Китая Ван И прибыл в Москву, чтобы пообщаться с высшим руководством России и изложить то, что Китай называет "мирным планом" стороне агрессора. Только в прошлом месяце Ван И назначили главным советником лидера Китая Си Цзиньпина по внешней политике, а Москва стала последней остановкой дипломата в восьмидневном международном туре.

До этого Ван И успел посетить Францию, Италию и Венгрию, а также выступить на Мюнхенской конференции по безопасности, где и анонсировал китайский "мирный план".



В Москве Ван И встретился с Владимиром Путиным / Фото Global Times

В Москве Ван И успел встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым, секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, а в конце концов и с российским диктатором Владимиром Путиным. В повестке дня были все классические вопросы: война в Украине, противостояние с Западом и улучшение отношений России и Китая. В то же время Путин обсудил с Ван И возможную поездку Си Цзиньпина в Москву, на которой кремлевский диктатор настаивает уже длительное время, однако пока не получил положительного ответа на свое предложение.

Китайско-российские отношения имеют зрелый характер и крепки как скала, выдержат даже испытание изменчивой международной ситуации,

– заявил Ван И.

Представители России всячески пытались ползать перед китайской делегацией. Патрушев в разговоре с Ван И даже упомянул вопросы Тибета, Синьцзяна и Тайваня, в контексте тех проблем, которые США якобы используют, чтобы дискредитировать Китай. В то же время, главный китайский дипломат подчеркнул, что Пекин в очередной раз подчеркнул "объективную и справедливую позицию", которой придерживается Китай в войне против Украины.

Согласно информации западных изданий, Си Цзиньпин действительно планирует посетить Москву, чтобы дать дополнительный толчок своему "мирному плану" и повторить свои призывы к неприемлемости ядерных угроз.Интересно, что, единственном соглашении о ядерном оружии, которое существует между Россией и Соединенными Штатами.

В конце концов, судя по словам Ван И, нейтралитет Китая, который он пытается продемонстрировать миру, скорее фикция. Он подчеркнул, что "кризис – это всегда возможность" и подчеркнул, что не позволит третьим сторонам вмешиваться в китайско-российские отношения. В то же время Путин сказал Ван И, что положение дел на международной арене "достаточно сложное", а сотрудничество России и Китая достаточно "важно для стабилизации международной ситуации".

Мирный план Китая как часть противостояния с США

Россия, испытывающая жесткое давление на фронте, использует любые возможности, чтобы приостановить боевые действия. Предложение Китая, даже если оно будет включать положения, на первый взгляд, неприемлемые для Москвы, скорее всего, будет использовано Кремлем, чтобы склонить Украину к "перемирию".Вероятно, "мирный план" Китая вряд ли понравится Украине, поэтому Россия получит дополнительные аргументы, что Украина, якобы под руководством Запада, выступает против любых мирных решений.

Одной из основных мотиваций Китая в привлечении к завершению войны в Украине может быть попытка вбить клин между Западом и странами так называемого глобального Юга. Кроме стран Ближнего востока, очень холодно относящихся к проблемам Украины, присоединиться к позиции Китая могут также Индия и развивающиеся страны.



Ван И анонсировал мирный план Китая на Мюнхенской конференции / Фото AP

Китайское государственное издание Global Time прямо подчеркивает, что Пекин способен найти мирный план для российско-украинского конфликта, когда Запад не смог этого сделать, а лишь подлил масло в огонь. Китай отмечает, что поездка Ван И в Москву была нацелена на то, чтобы обсудить с Кремлем пути мирного урегулирования конфликта, в то время как США и Запад в целом больше заинтересованы в продолжении войны, передавая дополнительное оружие для Украины.

Впоследствии, МИД Китая сделал заявление, что якобы западное оружие, поступающее в Украину, в конце концов попадает в преступные группировки в других регионах Европы и мира. Подобные упреки до этого использовала Россия, однако в конце концов США подтвердили, что Украина очень внимательно следит за тем, как именно используется любое предоставленное союзниками оружие. В ответ МИД Украины призвал китайскую сторону руководствоваться фактами, а не рассказами российской пропаганды.

Наше государство имеет современную эффективную систему контроля за получением и использованием вооружения, которая пользуется высоким доверием со стороны партнеров. Эта система многоуровневая и полностью исключает любую возможность незаконного вывоза оружия. Россия инвестирует многочисленные ресурсы в дезинформацию, чтобы взорвать международную военную помощь Украины,

– заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Очевидно, Китай пытается выставить Запад, и в первую очередь США, как разжигателей войны, которых совершенно не интересует судьба Украины, как и других государств мира, а якобы Запад заинтересован только в стратегическом поражении России, из-за чего абсолютно не считается с последствиями для мира и Украины.

Более бедные страны сегодня также испытывают серьезные проблемы в связи с боевыми действиями в Украине, от энергетического кризиса до прямого риска масштабного голода. При этом вряд ли там сильно обеспокоены справедливыми условиями любого мирного соглашения, ведь неотложные проблемы для них гораздо важнее Украины.

Даже Владимир Путин в своей речи перед российским истеблишментом отмечал, что "финансируя войну в Украине, Запад совсем забыл о проблемах бедных стран". Слова Путина очень сильно перекликаются с речью Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, где он намекал, что США намеренно могут саботировать миролюбивые намерения Китая ради своих воинственных намерений.

Некоторые силы могут не хотеть, чтобы мирные переговоры материализовались. Их не волнуют ни жизнь, ни смерть украинцев, ни вред для Европы. У них могут быть стратегические цели, важнее самой Украины,

– заявил Ван И.

В то же время экс-глава МИД Украины Павел Климкин отмечает, что, несмотря на определенную двузначную риторику, нацеленную против Запада, официальный Китай никогда не поддерживал тезисы Москвы об "искусственном существовании Украины" и всегда подчеркивал уважение суверенитета нашего государства.

Китай нас никогда не называл нелегитимными, не ставил под вопрос существование Украины как государства, Китай никогда не называл нас территориями, как это постоянно делает Путин. Слова Китая и России могут совпадать в определенных обвинениях в сторону Запада, но заявления и лексика в отношении Украины имеют фундаментальные отличия,

– подчеркивает Павел Климкин.

Китай все еще сконцентрирован на своей идее "двухполярного мира" и развития глобальных экономических проектов, которые позволили бы ему напрямую конкурировать за влияние с США. Судьба Украины и даже России в этом контексте отходит на второй план. Китаю было бы важно сохранить режим Владимира Путина в России, чтобы не допустить переориентацию Москвы на Запад в случае его краха, но вместе с тем, Пекин не может поддержать захватнические намерения Кремля относительно украинских территорий, ведь это создало бы прецедент, который можно было бы использовать против самого Китая в вопросе Тайваня.

Вряд ли Китай станет рисковать международной репутацией, спонсируя летальным оружием агрессора, который очевидно мотивирован только колониальными целями, что очень чувствительно для многих стран Африки и Азии, поддержкой которых стремится заручиться Китай. Обвинения со стороны госсекретаря США Блинкена могу прозвучать в качестве оговорки. При этом такие действия также способны взорвать образ "хорошего полицейского", который начал создавать Китай в противовес США. Осознавая, что война действительно может приближаться к своему финалу, Китай использует любые возможности, чтобы занять максимально выгодные позиции в развитии послевоенного мира.