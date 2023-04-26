"Мирный план" КНР и формула мира Украины: о чем общались Зеленский и Си

В среду, 26 апреля, Владимир Зеленский провел длительный телефонный разговор с Си Цзиньпином. В ходе него лидеры государств обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений.

Детали разговора открыл президент Украины. Он подчеркнул, что во время часового общения отдельное внимание было уделено путем возможного взаимодействия, чтобы установить справедливый и устойчивый мир для Украины.

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В ходе разговора обсудили ряд важных вопросов

Владимир Зеленский рассказал, что во время разговора с Си Циньпином лидеры стран также обсудили пути укрепления украинско-китайского партнерства. Он подчеркнул, что до полномасштабной фазы войны России Китай занимал важное место среди торговых партнеров Украины.

До полномасштабного российского вторжения Китай являлся торговым партнером Украины номер один. Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс для возвращения, сохранения и развития этой динамики на всех уровнях,

– сообщил Президент Украины.

Кроме того, как сообщил в эфире телемарафона спикер президента Сергей Никифоров, также во время телефонного разговора лидеры обменялись мнениями относительно "мирного плана" Китая и украинской "формулы мира". При этом, по его словам, "есть определенные моменты, такие точки пересечения". Так, позиции Украины и Китая совпали по поводу неиспользования ядерного оружия и его нераспространения. Более того, в Пекине согласились, что нельзя брать в заложники ядерные объекты.

Также Никифоров подчеркнул, что Китай направит своего представителя с визитом в Украину и другие страны для консультаций по урегулированию "конфликта". О его назначении Пекин объявил в день беседы с Зеленским.

Посмотрим, с чем он приедет. Я так понимаю, что приедет, чтобы подробно понять нашу позицию. Мы положительно настроены на такой прямой диалог с Китаем.

– отметил представитель президента.

Однако телефонный разговор лидеров Украины и Китая является только первым шагом восстановления отношений. Следовательно, рано ставить любые оценки этим переговорам.

Мир должен быть основан на принципах международного права

Также украинский лидер подчеркнул, что "никто не желает мира больше, чем украинский народ". Украина не является агрессором или нарушителем международного права, а реализует свое право на самооборону.

Никто не хочет мира больше, чем украинский народ. Мы – на своей земле и боремся за наше будущее, реализуя неотъемлемое право на самооборону,

– написал Зеленский.

Он подчеркнул, что мир должен быть справедливым и устойчивым, а также основанным на принципах международного права и уважения Устава ООН. Следовательно, не может быть мира за счет территориальных компромиссов.

"Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах 1991 года", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Что известно о телефонном разговоре Зеленского и Си