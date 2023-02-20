Пионтковский предположил, в чем суть "мирного плана" Китая для Украины и России
Глава МИД Китая Ван И завершил свое европейское турне и прибыл к российскому диктатору Владимиру Путину. На фоне разговоров о вероятности поставки России оружия от Китая, Ван И может обсудить с Путиным "мирный план".
Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. По его словам, США предупредили Китай о серьезных последствиях в случае поставки китайского оружия в Россию.
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В чем состоит "мирный план"
Андрей Пионтковский считает, что Китай может предложить неприемлемый для Украины план, где Россия выводит свои войска с оккупированных территорий, но Украина обязуется не вступать в НАТО и закрепить нейтральный статус.
Публицист аргументировал это предположение тем, что глава МИД Китая Ван И ранее заявлял, что их "мирный план" будет базироваться на уважении территориальной целостности стран и "учёте законных интересов безопасности государств".
Российский публицист спрогнозировал реакцию Украины на мирный план от Китая: смотрите видео
Последнее может быть отголоском российского пропагандистского нарратива о якобы угрозе их безопасности со стороны НАТО. Публицист твердо уверен, что Украина не согласится на эти условия.
Украина не отдаст ни одной части своей территории, а тем более она не отдаст своей независимости, потому что это условие нейтральности – это выполнение российской программы по отказу Украине в суверенитете, так называемой, "финляндизации Украины",
– подчеркнул Пионтковский.
Несмотря на абсурдность такого плана, Андрей Пионтковский уверен, что все-таки есть положительный момент в нем. Он считает, что этот план очень сильно повлияет на ближайшее окружение Путина, потому что если Китай будет говорить о необходимости целостности Украины, то у Путина действительно плохие дела, поэтому его окружение решит, что нужно от него отмежеваться.
Китай и США как "сиамские близнецы"
Российский публицист отметил, что США и Китай тесно связаны между собой экономически, а потому в случае если Китай начнет передавать России оружие, США могут разорвать эти связи, что полностью разрушит экономику Китая.
"Китай и США настолько экономически связаны, это как сиамские близнецы и, если бы Китай начал передавать оружие, американцы могли бы пойти, они об этом предупредили, на разрыв экономических связей", – сказал Пионтковский.
В чем выгода для Китая?
По мнению Пионтковского, Китаю выгодно сотрудничество с Россией, потому что сейчас получает энергоносители по сниженным ценам после того, как ЕС установил эмбарго и закрыл свои рынки. Также публицист отметил, что Китай доминирует экономически на Дальнем Востоке России и в Сибири, а саму страну-террористку превратил в своего вассала, который полностью зависит от Китая.
Как реагирует Китай на войну России против Украины
- Весь год полномасштабной войны Китай пытался придерживаться нейтральной позиции. Руководство Китая с одной стороны осуждало войну, но, с другой, поддерживало экономические отношения с Россией, не вводили санкции и даже не назвали России виновной в развязывании войны.
- Но, похоже, в ближайшие дни Китай заявит свою позицию более четко и конкретно. Глава китайского МИД встретился с рядом европейских лидеров, посетил Мюнхенскую конференцию безопасности и приехал к диктатору Путину.
- Глава Китая Си Цзиньпинь готовится объявить "мирный план" по войне России с Украиной 24 февраля 2023 года. Это может стать заявлением того, что Китай выйдет на глобальную арену