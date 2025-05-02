На что Украина не пойдет ради мира: Сибига очертил "красные линии"

Украина неоднократно заявляла, что она готова на безусловное полное прекращение огня. В то же время Киев не планирует воплощать все прихоти Москвы.

Свое видение завершения войны Украина вместе с Европой ранее представили американской стороне. По данным СМИ, этот мирный план содержит 5 основных пунктов, которые базируются на соблюдении международного права, передает 24 Канал.

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Сибига напомнил "границы допустимого"

Во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде глава МИД Андрей Сибига заявил, что в мирных переговорах с Россией Киев никогда не согласится на ограничение своего суверенитета, внутренней и внешней политики. В частности, Кремль и ни одна другая страна не могут влиять на выбор Украины присоединиться к тому или иному альянсу или союзу.

Министр отметил, что сейчас в НАТО нет консенсуса относительно членства нашей страны. Впрочем, она и в дальнейшем будет активно работать для его достижения.

Сибига подчеркнул, что Киев не пойдет на мир любой ценой. Во-первых, он не признает оккупированные территории российскими. Во-вторых, не согласится на любые ограничения своей армии, ОПК, военной помощи союзников или присутствия их контингентов на нашей территории.