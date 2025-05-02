Своє бачення завершення війни Україна разом із Європою раніше представили американській стороні. За даними ЗМІ, цей мирний план містить 5 основних пунктів, які базуються на дотриманні міжнародного права, передає 24 Канал.

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Сибіга нагадав "межі допустимого"

Під час Години запитань до уряду у Верховній Раді очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що у мирних переговорах з Росією Київ ніколи не погодиться на обмеження свого суверенітету, внутрішньої та зовнішньої політики. Зокрема, Кремль і жодна інша країна не можуть впливати на вибір України приєднатися до того чи іншого альянсу чи союзу.

Міністр наголосив, що наразі у НАТО немає консенсусу щодо членства нашої країни. Втім, вона і надалі активно працюватиме задля його досягнення.

Сибіга підкреслив, що Київ не піде на мир за будь-яку ціну. По-перше, він не визнає окуповані території російськими. По-друге, не погодиться на будь-які обмеження своєї армії, ОПК, військової допомоги союзників чи присутності їх контингентів на нашій території.