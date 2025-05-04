Авторитет США окажется на свалке, – Ходжес резко отреагировал на предложение Уиткоффа

Спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф представил Европе план прекращения российско-украинской войны. В нем в частности предлагается, что США де-юре признают Крым российским, а де-факто признают российский контроль над оккупированными территориями Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей.

Экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес в разговоре с 24 Каналом выразил мнение, что такое решение стало бы катастрофой и доверие к Соединенным Штатам может быть потеряно.

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Какие последствия будут от признания Крыма российским?

Ходжес отметил, что другие страны, в частности европейские, не примут такое предложение американского мирного плана. Он уверен, что Турция точно не согласится на такое.

Таким образом авторитет США окажется на помойке. Во-вторых, китайцы примут это к сведению и подумают, что если США гибкие касательно территорий, тогда будут размышлять над вопросом, почему им нельзя было бы захватить часть Филиппин или Тайваня,

– озвучил Ходжес.

Если администрация Трампа в конце концов дойдет до того, чтобы признать Крым российским, тогда, по словам экс-командующего армии США в Европе, станет очевидным, что она совершенно не понимает причин российско-украинской войны, истории и географии.

"Надеюсь, что Украина не согласится на американские предложения. Она не обязана принимать все, о чем договорятся Россия и США", – подчеркнул Ходжес.

Такое решение Соединенных Штатов в будущем, о чем подчеркнул экс-командующий армии США в Европе, негативно повлияет на восстановление Украины. Крупные инвестиционные компании если увидят, что США признали оккупированный Россией Крым российским, не охотно будут вкладывать средства в восстановление украинских городов.

Ведь они будут понимать, что война со страной-агрессором может возобновиться, поскольку Кремль будет чувствовать, что может и в дальнейшем через вооруженную агрессию захватывать территории Украины, а затем получить одобрение США по присвоению себе украинских земель.