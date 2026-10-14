Путин не хочет прекращать войну: Фесенко назвал главную преграду для мира

Владимир Фесенко объяснил, почему мирный план Трампа может не сработать, чем опасно дизельное соглашение США с Россией и могут ли американцы ограничить разведданные для Украины.

США и Европа обсуждают возможный мирный план, предусматривающий прекращение огня на линии фронта, гарантии безопасности для Украины и постепенное возобновление экономического сотрудничества с Россией. В то же время Вашингтон разрешил торговлю российским дизельным топливом, хотя Кремль продолжает войну и не отказывается от своих территориальных претензий.

Политолог Владимир Фесенко в беседе с 24 Каналом объяснил, почему новые дипломатические инициативы могут повторить судьбу предыдущих попыток договориться с Москвой. Он также оценил возможные последствия экономических уступок России и риски усиления американского давления на Украину.

Без Европы мирные договоренности не сработают

The Washington Post сообщила о подготовке возможного совместного мирного плана США и Европы. Среди его положений называют прекращение огня по нынешней линии фронта, гарантии безопасности для Украины на уровне статьи 5 НАТО, восстановление страны и компенсации пострадавшим. Также обсуждается энергетическое соглашение с возможным возобновлением поставок российской нефти и газа и постепенным снятием санкций с Москвы.

Попытка Вашингтона и европейских столиц согласовать общую позицию может увеличить шансы на будущие договоренности. Ведь реализовать значительную часть экономических положений без участия Европы невозможно, особенно если речь идет об ослаблении санкций, возврате части замороженных российских активов и определении компенсаций для Украины.

Однако само содержание предложенного плана не содержит принципиально новых решений. Подобные инициативы уже неоднократно обсуждались, но переговоры прерывались из-за неприемлемых для Украины условий или нежелания России завершить войну.

Проблема будет, как и раньше, в том, что Путин не хочет прекращать войну. Вот в чем главная проблема сейчас, а не в том, что нет какого-то мирного плана. Мирные планы уже были, даже у американцев их было несколько. И они не сработали, потому что либо это не соответствует интересам Украины, либо Россия не хочет на таких условиях завершать войну,

– пояснил Фесенко.

Одним из важнейших положений нового плана может стать энергетическое соглашение между Россией, Украиной, США и Европой. Политолог предположил, что американская администрация пытается вернуться к подходу, который в свое время использовала бывшая канцлер Германии Ангела Меркель.

Во время ее канцлерства строились газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Тогда рассчитывали, что экономическая взаимозависимость России и Европы будет сдерживать Москву от военной агрессии, поскольку Кремль будет заинтересован в сохранении выгодной торговли.

Однако российское руководство не отказалось от намерений вернуть контроль над Украиной. Более того, в Кремле надеялись, что зависимость европейских государств от российского газа помешает им активно противостоять российской агрессии.

Ангела Меркель считала, что если Россия будет торговать с Европой, то она не будет воевать. Но эта логика в итоге не сработала. Россия хотела и воевать, и торговать. Они думали, что если европейцы зависят от российского газа, то они не будут противостоять России, которая будет восстанавливать контроль над Украиной даже военным путем,

– отметил политолог.

Теперь Соединенные Штаты, по предположению Фесенко, могут быть заинтересованы в собственном участии в торговле российскими энергоносителями. В частности, американские компании теоретически могли бы выступать посредниками в поставках газа в Европу и получать часть прибыли. Не исключается и возвращение к вопросу трубопроводных поставок, однако возможность таких договоренностей пока остается открытой.

Территориальные требования Кремля завели переговоры в тупик

Самым сложным вопросом любых договоренностей остается будущее оккупированных украинских территорий. После того как в конце сентября 2022 года Путин объявил о незаконной аннексии еще четырех областей Украины, Россия начала требовать признания этих территорий своими, хотя даже не контролирует их полностью.

Для Украины юридическое признание таких претензий неприемлемо не только из-за нарушения суверенитета. Согласие на российские требования могло бы создать опасный прецедент, при котором Москва в дальнейшем будет выдвигать претензии на другие украинские регионы.

Для нас это не только противоречит нашему суверенитету, но и представляет собой огромный риск. Завтра Россия может точно так же объявить любой украинский регион российским, и все повторится. Поэтому мы категорически не можем с этим согласиться. Кроме того, это же наши земли, и мы не можем дать согласие на то, чтобы они стали российскими,

– подчеркнул Фесенко.

Вопрос об украинских территориях не зависит от того, велись ли на них боевые действия. Например, Украина не признает Крым российским, хотя во время его оккупации в 2014 году полномасштабных боев за полуостров не было. Речь идет также об исторической справедливости и праве государства на собственные земли.

В то же время между юридическим признанием оккупации и фактическим прекращением боевых действий существует принципиальная разница. Украина может рассматривать договоренность о прекращении огня по нынешней линии фронта, даже если часть территорий временно останется под российским контролем.

Мы можем договориться о прекращении огня по линии фронта, и тогда часть наших территорий на неопределенное время останется под контролем России. Но юридически мы этого признавать не будем. Вот такой компромисс для нас приемлем. Но юридически мы точно не можем согласиться на то, чтобы эти территории были российскими,

– пояснил политолог.

Российские претензии при этом не ограничиваются Донбассом. Кремль также продолжает требовать Херсонскую и Запорожскую области, поэтому Фесенко скептически оценивает возможность найти территориальный компромисс, который удовлетворит обе стороны.

Наиболее реалистичным путем в нынешних обстоятельствах он считает поэтапное прекращение огня. Однако для этого необходимо заставить Путина согласиться хотя бы на перемирие, ведь сами по себе предложения об экономическом сотрудничестве вряд ли изменят позицию Москвы. Россия должна понимать, что отказ от договоренностей приведет к новым санкциям и увеличению поставок оружия Украине.

Соглашение о дизельном топливе создает опасный прецедент

На фоне обсуждения мирного плана американская администрация разрешила торговлю российским дизельным топливом. Стив Виткофф и Джаред Кушнер рассчитывают, что экономические уступки могут побудить Путина вернуться к переговорам, однако Фесенко не видит в таких действиях последовательной дипломатической стратегии.

Американские подходы к завершению войны неоднократно менялись. В марте прошлого года Вашингтон начинал переговоры с предложения о прекращении огня, в частности на море и в отношении энергетической инфраструктуры, но до реальных договоренностей дело не дошло.

Тогда с Украиной контактировал Кит Келлог, с российской стороной работали Виткофф и Кушнер, а к процессу также присоединился Марко Рубио. Отсутствие согласованности между различными американскими переговорщиками стало, по мнению политолога, одной из причин предыдущих неудач.

Это их мировоззрение, это даже не стратегия. Я вообще не вижу стратегии у американцев. Знаете, это сплошная импровизация. То один мирный план, то другой. Начинали договариваться, и правильно, с прекращения огня. Но все сорвалось, потому что тоже не было последовательности,

– отметил Фесенко.

После того как ведущую роль в переговорах взяли на себя Виткофф и Кушнер, на первый план все чаще стали выходить бизнес-вопросы. Подобный подход к мирному урегулированию ранее критиковал и бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Особенность нынешних договоренностей заключается в том, что Вашингтон открывает возможности для экономического сотрудничества с Москвой без предварительного прекращения российских атак. Хотя потенциальный объем торговли дизельным топливом пока не имеет большого экономического значения, политические последствия такого решения могут оказаться гораздо серьезнее.

Это соглашение, эта сделка, по сути, между Трампом и Путиным по поводу дизельного топлива – это просто апофеоз бизнес-подхода, когда американцы свои эгоистичные, причем временные, ситуативные интересы решают фактически за счет Украины. И они создают прецедент, когда договариваются по бизнесу с россиянами без прекращения боевых действий со стороны России. Вот в чем опасность этой сделки,

– подчеркнул политолог.

Параллельно с экономическими предложениями американские представители продолжают поднимать вопрос об уступках со стороны Украины. Если раньше речь шла преимущественно о территориальных требованиях России, в частности о Донбассе, то теперь обсуждается возможность прекращения украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В то же время санкции остаются важным инструментом влияния на Кремль. Россия сама настаивает на их отмене в ходе обсуждения мирных соглашений, что, по мнению Фесенко, подтверждает значение экономических ограничений для Москвы.

Политолог не ожидает скорого возобновления содержательных переговоров, но предполагает, что новые возможности могут появиться в следующем году. Для этого Украине необходимо выстоять зимой и не допустить существенного продвижения российской армии, чтобы Кремль все яснее осознавал невозможность одержать военную победу.

Однако Путин может решить продолжать войну в ожидании политических изменений в Европе. В частности, Москва способна сделать ставку на выборы во Франции, где возможный приход к власти правых политических сил может повлиять на единство Европейского Союза в вопросе поддержки Украины. Поэтому Фесенко считает сохранение военного паритета и дальнейшую помощь европейских партнеров необходимыми предпосылками для будущих переговоров.

Украина может противостоять давлению Вашингтона

В ходе недавних переговоров в Майами украинская сторона подняла вопрос о возможных ответных мерах со стороны США в случае ослабления санкций против российской нефти. The New York Times сообщила, что американские представители якобы ответили: Вашингтон уже делает достаточно для Украины, поэтому не должен предлагать дополнительные уступки в обмен на прекращение ударов по российским НПЗ.

Фесенко считает, что украинским переговорщикам стоит предметно обсуждать объемы и характер американской поддержки. Ведь при президентстве Джо Байдена Украина получала бесплатное вооружение и финансовую помощь, тогда как при администрации Трампа формат сотрудничества существенно изменился.

Здесь нашим переговорщикам следовало бы задать встречный вопрос: а что именно? Что именно делают наши американские партнеры? Когда был Байден, мы получали бесплатное оружие, получали финансовую поддержку. А что мы получаем от Трампа? Получаем разведывательную информацию,

– пояснил Фесенко.

Американские разведывательные данные остаются важными для Украины, хотя украинские военные уже научились самостоятельно получать значительную часть необходимой информации. Большое значение имеет и спутниковая связь Starlink, но ее полная блокировка по политическим мотивам, по мнению политолога, нанесла бы репутационный ущерб Илону Маску как поставщику таких услуг.

Более серьезным риском может стать ограничение продаж американского вооружения, о возможности которого писала Financial Times. Фесенко обратил внимание, что такие поставки не являются бесплатной помощью, ведь американские производители получают за них деньги.

Вашингтон уже применял жесткие методы давления во время переговоров по ресурсному соглашению. Весной американская администрация временно приостановила передачу разведданных и поставки оружия, которое Украина должна была получить в соответствии с предыдущими решениями Байдена. Впоследствии эти поставки возобновили, а стороны смогли достичь компромисса.

Подобный опыт может пригодиться и в ходе нынешних переговоров. Украинской стороне, по мнению политолога, необходимо действовать гибко и дипломатично, но не соглашаться на требования, противоречащие ее национальным интересам.

Дональд Трамп тоже мог много раз договориться по Ирану, но не договорился. А почему? Потому что он не хочет договариваться на условиях, которые не соответствуют интересам США. И мы не можем договариваться на условиях, которые не соответствуют интересам Украины. Нужен компромисс. Это ваша американская роль – найти такой действенный компромисс, а не требовать от нас, чтобы мы согласились на российские условия мира,

– подчеркнул политолог.

Аргументы Вашингтона о необходимости прекратить украинские удары по российским объектам также требуют ответа. Фесенко напомнил, что сами Соединенные Штаты во время войны с Ираном наносили удары по военным объектам и представителям руководства противника. Украина так же находится в состоянии войны и отвечает на российскую агрессию.

За последние полгода украинская сторона неоднократно сталкивалась с давлением со стороны США, причем самыми сложными политолог назвал переговоры по ресурсному соглашению. Тогда, несмотря на жесткие заявления Трампа и его чиновников, Украине удалось достичь договоренностей на компромиссной основе.

Фесенко поддерживает идею совместного мирного плана США и Европы, если при его подготовке будет учитываться украинская позиция. У европейских партнеров с Киевом гораздо больше общих подходов к завершению войны, поэтому их участие может помочь Украине противостоять требованиям односторонних уступок.

США могут ограничить разведданные для ударов по России

После баллистической атаки на Киев, во время которой сигнал воздушной тревоги прозвучал с опозданием, возникли вопросы относительно работы системы предупреждения о ракетной опасности. Дополнительную тревогу вызвали сообщения о возможном давлении со стороны США на Украину в связи с ограничением передачи разведывательной информации.

В соцсетях и СМИ начали распространять версию, что Соединенные Штаты могли намеренно не предупредить Украину о российских запусках. В частности, такое предположение высказал военный аналитик Евгений Дикий, однако подтверждений сознательного прекращения передачи соответствующих данных нет.

Фесенко предостерег от поспешных выводов, поскольку механизм обнаружения баллистических ракет и передачи спутниковой информации требует профессионального анализа. Американские спутниковые возможности остаются критически важными для Украины, однако политолог сомневается, что Вашингтон будет использовать именно предупреждения о ракетных атаках в качестве инструмента политического давления.

Что касается баллистики, то если, не дай Бог, такое произойдет, об этом нужно сразу бить тревогу, максимально информировать американские СМИ. Потому что именно это фактически делает администрацию Трампа соучастницей войны против Украины. Это увеличивает количество мирных жертв,

– подчеркнул Фесенко.

Задержки сигналов воздушной тревоги во время баллистических ударов случались и раньше, в частности летом. Одной из причин может быть чрезвычайно короткое время подлета ракет, которые Россия запускает из Брянской и Курской областей. В таких случаях "Искандеры" могут достигать украинской территории примерно за три-пять минут, поэтому предупреждение иногда поступает практически одновременно с ударом.

В то же время политолог не исключает частичного ограничения доступа к американским разведывательным данным. По его мнению, Вашингтон может попытаться повлиять на возможности Украины проводить атаки на объекты на территории России, в частности на нефтеперерабатывающие предприятия.

У украинских военных есть собственные средства определения целей, однако американская информация может помогать уточнять их расположение и особенности. Речь идет не только о географических координатах, но и о дополнительных сведениях, необходимых для планирования точных ударов.

Именно здесь американцы могут заблокировать некоторые наши возможности именно в отношении ударов по российской территории. Это мое предположение, я здесь не претендую на роль эксперта. Но я думаю, что если американцы будут это делать, то будут блокировать разведывательную информацию, которая могла бы помочь нам в нанесении ударов по российским НПЗ, а не по баллистике,

– предположил политолог.

Сотрудничество в сфере разведки при этом выгодно обеим странам. Соединенные Штаты получают от Украины большой массив информации о применении российского вооружения, способах противодействия ему и эффективности американских систем в реальных боевых условиях.

Такие данные важны для совершенствования военных технологий, в частности систем искусственного интеллекта. Поэтому Фесенко не ожидает полного прекращения американской спутниковой и разведывательной поддержки, хотя допускает выборочные ограничения информации, связанной с украинскими ударами по российской территории.

Владимир Фесенко о дизельном соглашении Трампа с Путиным: смотрите видео