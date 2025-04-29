Бывший спецпредставитель Трампа ответил, что нужно для завершения войны

Несмотря на попытки Дональда Трампа достичь прекращения огня, Владимир Путин затягивает время и не соглашается на него. Вероятно, что в Белом доме скоро лопнет терпение и президент США будет действовать решительно.

Такое мнение 24 Каналу высказал экс-посол США при НАТО и бывший специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, отметив, что говорится о давлении на российского диктатора. Кроме того, Вашингтон может нажать и на больное место России.

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Шаги для завершения войны

Бывший спецпредставитель Трампа отметил, что США не должны доверять Путину в чем-то. Ведь российский диктатор будет делать то, что хочет.

То, что нужно нам – это создать на местах условия, в которых Путин будет считать необходимым прекратить войну,

– подчеркнул он.

Однако Вашингтон, по словам Волкера, пока не сделали этот шаг, а лишь инициировали переговоры для сближения Украины с США с точки зрения немедленного прекращения огня, соглашения по добыче и гарантии безопасности от Европы.

По его мнению, еще возможно добиться прекращения огня, взаимности, сдерживания будущих российских атак и разделения бремени со стороны европейских союзников.

Однако для этого на Путина понадобится большее давление,

– подчеркнул бывший спецпредставитель Трампа.

Более того, говорится также о санкциях против России. Недавно в СМИ опубликовали предложение президента США по завершению войны в Украине, где одним из пунктов является снятие санкций с России.

Однако, поскольку Кремль не соглашается на перемирие и затягивает время, Волкер заметил, что США могут двигаться в противоположном направлении, рассматривая усиление санкций.

Интересно! После встречи с Владимиром Зеленским в Ватикане Трамп заявил, что Путин, вероятно, с ним играет, ведь продолжает атаковать Украину. Он также высказался, что с Кремлем, возможно, надо бороться иначе, с помощью банковских или вторичных санкций.

Он добавил, что если удастся достичь прекращения огня, Украине нужно будет поспешить с реформами, с переговорами с ЕС, с гарантиями безопасности и с развертыванием сил по обеспечению безопасности. Поскольку очевидно, что Путин снова захочет напасть на нашу страну, такие действия его могут остановить.